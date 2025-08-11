Жара и лёд в коктейлях портят отдых в Египте: как не превратить отпуск в борьбу за здоровье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Бирюзовое Красное море, коралловые рифы и жаркое солнце — главные причины, по которым Египет стал любимым направлением туристов. Отельные пляжи здесь часто имеют песчаные бухты, а если побережье коралловое, оборудован пирс для удобного входа в воду.

Курорт в Египте
Фото: wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курорт в Египте

В высокий сезон стоит приходить пораньше: так вы не только займёте шезлонг, но и окунётесь в более прохладное море — утром оно свежее, чем днём.

Берегитесь "мести фараона”

Даже в отелях с системой "всё включено" можно столкнуться с кишечными неприятностями из-за льда или воды. Бармены чаще используют бутилированную воду, но это не всегда касается льда в коктейлях.

Избегайте употребления неочищенной воды и чистите зубы только бутилированной. При первых симптомах помогает активированный уголь.

Пляжные продавцы и красный флаг

Чтобы вас не отвлекали торговцы экскурсиями и сувенирами, в некоторых отелях выдают "red flag”, который ставят рядом с шезлонгом.

Он сигнализирует, что вас не стоит беспокоить. Но аниматоры продолжат звать на дневные активности — это часть сервиса.

Солнце и безопасность

Температуры летом достигают 38-43 °C, и без крема с SPF 30-50 обгореть можно за пару часов. Песок и плитка тоже сильно нагреваются, поэтому шлёпанцы — необходимость.

За пределами отеля

Хургада делится на современную и старую части: первая ухоженная, вторая — хаотичная и менее привлекательная.

Марса-Алам тише и уединённее, с прекрасным морем и минимумом ночной жизни, отели здесь часто стоят в пустыне, вдали от городов.

Планируя отдых в Египте, помните: ранние купания, внимательность к воде и солнцу, а также правильная подготовка помогут провести отпуск без лишних проблем и насладиться всем, что дарит эта страна.

Уточнения

Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ ) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). Столица — Каир. Государственный язык — египетский арабский. В Европу название страны — «Египет» — пришло из древнегреческого языка (др.-греч. Αἴγυπτος, а́йгюптос, в рейхлиновом византийском прочтении — э́гиптос).

Ма́рса-эль-А́лам (араб. مرسى علم‎) — небольшой курортный город в губернаторстве Красное Море, Египет. Находится в 271 км к югу от Хургады и в 131 к югу от Эль-Кусейра.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
