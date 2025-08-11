От римских источников до фонтанов XXI века: старейший курорт Болгарии получил современный символ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В этом году праздник особенный: 15 лет кампании "Чудеса Болгарии", изменившей наш взгляд на культурное наследие. Коллекционный номер посвящён 40 чудесам, и одно из них — город Выршец.

Болгария, Выршец
Фото: commons.wikimedia by Michal Klajban, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Болгария, Выршец

Сердце у подножия Стара-Планины

Всего 90 км от Софии — и вы в старейшем бальнеологическом курорте Болгарии. Первые поселенцы выбрали это место ради минеральных источников, упомянутых ещё в VI веке в византийских хрониках как Медека ("лечебный"). В Римской империи не было другого поселения с таким названием.

От Баден-Бадена до Болгарии

В 1910 году д-р Павел Иванов открыл здесь первую минеральную ванну страны, вдохновлённую термами Баден-Бадена.

"Старая баня" действует до сих пор, а рядом в 1930-м построили новую, где лечат болезни суставов, сердца, нервной системы, а также диабет и подагру.

Горячий кран здоровья

С 1934 года старый фонтан раздаёт воду температурой 37 °C. Её пьют при заболеваниях почек, ЖКТ, печени и обмена веществ.

Парк и Солнечный сад

Выршец славится парком площадью 800 га — вторым по величине в стране. Здесь и Солнечный сад с лучевыми дорожками из камня, отражающего свет.

Роял-казино и светская жизнь

В 1922-м появилось казино, позже известное как "Роял" — любимое место принца Кирилла и болгарской элиты. Здесь проводили балы и конкурсы красоты.

Музей и символ города

В историческом музее хранится бронзовая статуэтка фракийского мальчика-бога Телесфора (II в. до н. э.) — символ Выршеца.

Балканский бриллиант

Сегодня центр города украшает новый фонтан: каскады, мини-водопады и подсветка создают магическое зрелище.

"Отшлифованный бриллиант" — так назвал его мэр Иван Лазаров, открывая объект в июне. Местные власти верят, что он привлечёт туристов и вдохнёт жизнь в курорт.

Уточнения

Респу́блика Болга́рия (болг. Република България) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади. Столица — София. Государственный язык — болгарский.

Вырше́ц (болг. Вършец) — город в Болгарии. Находится в Монтанской области, входит в общину Выршец.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
