От римских источников до фонтанов XXI века: старейший курорт Болгарии получил современный символ

В этом году праздник особенный: 15 лет кампании "Чудеса Болгарии", изменившей наш взгляд на культурное наследие. Коллекционный номер посвящён 40 чудесам, и одно из них — город Выршец.
Всего 90 км от Софии — и вы в старейшем бальнеологическом курорте Болгарии. Первые поселенцы выбрали это место ради минеральных источников, упомянутых ещё в VI веке в византийских хрониках как Медека ("лечебный"). В Римской империи не было другого поселения с таким названием.
В 1910 году д-р Павел Иванов открыл здесь первую минеральную ванну страны, вдохновлённую термами Баден-Бадена.
"Старая баня" действует до сих пор, а рядом в 1930-м построили новую, где лечат болезни суставов, сердца, нервной системы, а также диабет и подагру.
С 1934 года старый фонтан раздаёт воду температурой 37 °C. Её пьют при заболеваниях почек, ЖКТ, печени и обмена веществ.
Выршец славится парком площадью 800 га — вторым по величине в стране. Здесь и Солнечный сад с лучевыми дорожками из камня, отражающего свет.
В 1922-м появилось казино, позже известное как "Роял" — любимое место принца Кирилла и болгарской элиты. Здесь проводили балы и конкурсы красоты.
В историческом музее хранится бронзовая статуэтка фракийского мальчика-бога Телесфора (II в. до н. э.) — символ Выршеца.
Сегодня центр города украшает новый фонтан: каскады, мини-водопады и подсветка создают магическое зрелище.
"Отшлифованный бриллиант" — так назвал его мэр Иван Лазаров, открывая объект в июне. Местные власти верят, что он привлечёт туристов и вдохнёт жизнь в курорт.
