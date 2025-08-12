Гавайи — идеальное место для души и тела: эти три острова подарят умиротворение

Большой остров, Мауи и Оаху на Гавайях подходят для спокойного отдыха — New York Post

Туризм

При посещении Гавайских островов вам наверняка повстречаются выходцы с континента, решившие обосноваться здесь навсегда.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Strässler from Oberdorf BL, Schweiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гавайи

И это неудивительно, ведь помимо восхитительной погоды и живописных пляжей Гавайи дарят неповторимое ощущение умиротворения и радости.

Если вы грезите о райском уголке, где можно отдохнуть душой и телом, то стоит начать с выбора подходящего острова. Наибольшей популярностью среди туристов пользуются Большой остров, Мауи и Оаху. На Мауи можно найти прекрасные варианты размещения, например, Wailea Beach Resort, расположенный прямо на берегу океана и отличающийся комфортным и элегантным дизайном.

Для тех, кто уделяет внимание своему здоровью, здесь работает бассейн Olakino, предназначенный исключительно для взрослых. Это оазис, где можно насладиться релаксационными и оздоровительными процедурами, которые проводятся ежедневно. В программе — звуковые медитации, короткие сеансы массажа, занятия с персональным тренером и традиционные чаепития, сообщает New York Post.

Уточнения

Гава́йи (англ. Hawaii, американское произношение: [həˈwaɪi] , гав. Hawaiʻi [həˈvɐjʔi, həˈwɐjʔi]) — штат США, расположенный на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части страны. В состав федерации на правах штата Гавайи вошли 21 августа 1959 года, став 50-м по счёту штатом. Население — 1 419 561 человек (по данным на 2014 год). Городского населения — около 70 %. Официальные языки — английский и гавайский.

