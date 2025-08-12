Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний гид по цветочным платьям: модные тренды сезона
Учёные оценили последствия ядерной войны: мир ждёт продовольственный кризис
Евгения Кривцова встала на защиту малообеспеченного мужа Ксении Бородиной
Женщины болеют легче из-за гормонов, усиливающих иммунную защиту
По данным тренеров, бег сжигает калории быстрее, чем ходьба под наклоном, но требует здоровых суставов
Важно регулярно проходить ПАП-тест и сдать анализ на ВПЧ для профилактики рака
Повар объяснил, как сделать мясо мягким без маринада
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Экономист Игорь Балынин: средняя зарплата россиян впервые превысит 100 тысяч рублей

Гавайи — идеальное место для души и тела: эти три острова подарят умиротворение

Большой остров, Мауи и Оаху на Гавайях подходят для спокойного отдыха — New York Post
1:11
Туризм

При посещении Гавайских островов вам наверняка повстречаются выходцы с континента, решившие обосноваться здесь навсегда. 

Гавайи
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Strässler from Oberdorf BL, Schweiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гавайи

И это неудивительно, ведь помимо восхитительной погоды и живописных пляжей Гавайи дарят неповторимое ощущение умиротворения и радости.

Если вы грезите о райском уголке, где можно отдохнуть душой и телом, то стоит начать с выбора подходящего острова. Наибольшей популярностью среди туристов пользуются Большой остров, Мауи и Оаху. На Мауи можно найти прекрасные варианты размещения, например, Wailea Beach Resort, расположенный прямо на берегу океана и отличающийся комфортным и элегантным дизайном.

Для тех, кто уделяет внимание своему здоровью, здесь работает бассейн Olakino, предназначенный исключительно для взрослых. Это оазис, где можно насладиться релаксационными и оздоровительными процедурами, которые проводятся ежедневно. В программе — звуковые медитации, короткие сеансы массажа, занятия с персональным тренером и традиционные чаепития, сообщает New York Post.

Уточнения

Гава́йи (англ. Hawaii, американское произношение: [həˈwaɪi] , гав. Hawaiʻi [həˈvɐjʔi, həˈwɐjʔi]) — штат США, расположенный на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части страны. В состав федерации на правах штата Гавайи вошли 21 августа 1959 года, став 50-м по счёту штатом. Население — 1 419 561 человек (по данным на 2014 год). Городского населения — около 70 %. Официальные языки — английский и гавайский.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
Последние материалы
По данным тренеров, бег сжигает калории быстрее, чем ходьба под наклоном, но требует здоровых суставов
Важно регулярно проходить ПАП-тест и сдать анализ на ВПЧ для профилактики рака
Повар объяснил, как сделать мясо мягким без маринада
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Экономист Игорь Балынин: средняя зарплата россиян впервые превысит 100 тысяч рублей
Шокирующий рост цен на недвижимость в Греции: кто покупает и почему?
Большой остров, Мауи и Оаху на Гавайях подходят для спокойного отдыха — New York Post
Режим энергосбережения в смартфоне ухудшает точность GPS
Профессор Богданов назвал голодание и кето-диету самыми опасными для здоровья
Антарктические льды тают изнутри: учёные проанализировали старые фото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.