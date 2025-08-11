Скандал в небе: пилот EasyJet был отстранён от работы после ужасного поступка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пьяный пилот EasyJet: что пошло не так
1:06
Туризм

Пилот авиакомпании EasyJet попал в неприятную ситуацию после того, как устроил настоящий марафон по употреблению алкоголя.

салон самолета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салон самолета

Всё это произошло 9 августа, когда он вернулся из поездки в Кабо-Верде. По словам анонимного источника, его поведение было невероятно непрофессиональным и глупым — "карьера в EasyJet обречена".

Пилот зарегистрировался в пятизвездочном отеле и начал злоупотреблять алкоголем. В ту ночь, около 2:30 утра, гости отеля стали свидетелями того, как пьяный пилот разделся и отправился в тренажерный зал и спа в совершенно голом виде, от него разило алкоголем, пишет New York Post.

Что ещё хуже, ему нужно было выполнять обратный рейс в Лондон на следующий день, но пассажиры узнали о его состоянии и сообщили руководству EasyJet. В результате пилота немедленно отстранили от работы, и его заменили. Представитель авиакомпании заявил, что безопасность пассажиров и экипажа — это приоритет.

Уточнения

Приорите́т (лат. prior «первый, старший») — понятие, показывающее важность, первенство.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
