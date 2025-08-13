Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Акцент на минимализм в дизайне — лучший выбор для педикюра женщин старше 60 лет
Глюкоза сбрила брови и призналась, что у неё мозги набекрень
4 ингредиента творят чудеса: рецепт воздушного торта без яиц и молока
BMW 3-й серии получает пять звёзд Euro NCAP и критику за надёжность — Top Gear
Садовник Пьер Фурнье назвал деревья, которые могут повредить участок, и безопасные аналоги
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Госсекретарь США заявил о стремлении сократить зависимость от китайского импорта
Педиатр Шарипова: веганство у детей грозит задержкой развития
Запах сырости в жилье указывает на скрытые проблемы с конструкциями — эксперты

Мост Палладио, дух венецианцев и вкус граппы: куда приводит тропинка в сердце Венето

Туристы исследуют Бассано-дель-Граппа между Альпами и Венецией
Туризм

Бассано-дель-Граппа — это один из тех городов Италии, где искусство, история и природа соединяются в гармоничный ансамбль. Расположенный в регионе Венето и окружённый величественными горами, он одинаково очарователен как в тёплые летние дни, так и в золотую осень. Атмосфера здесь располагает к неспешным прогулкам, вкусной еде и глубокому погружению в культурное наследие.

Бассано-дель-Граппа, Италия
Фото: commons.wikimedia by Museshare, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бассано-дель-Граппа, Италия

История Бассано-дель-Граппа неразрывно связана с рекой Брента, воды которой веками питали жизнь города. Центральным символом остаётся Понте Веккьо — деревянный крытый мост, возведённый в XVI веке по проекту знаменитого архитектора Андреа Палладио. Этот архитектурный шедевр неоднократно восстанавливался после наводнений и войн, но и сегодня сохраняет свою изысканную красоту, став визитной карточкой города.

Прогуливаясь по историческому центру, легко заметить венецианские мотивы в архитектуре домов и площадей. Площадь Свободы и площадь Гарибальди — настоящие "сердца" городской жизни, где встречаются местные жители и туристы, а кафе и рестораны оживают от утреннего до вечернего часа. Особого внимания заслуживает Дворец Штурма — изысканный особняк XVIII века, в котором сегодня расположены музеи и выставочные пространства.

Бассано известен и как родина знаменитого итальянского напитка граппа. Здесь находится Grapperia Nardini — старейший ликеро-водочный завод Италии, работающий с XVIII века. Для ценителей напитка обязательным пунктом станет Музей граппы Поли, где в пяти залах представлена история дистилляции, старинное оборудование и интерактивные экспозиции.

Любители активного отдыха найдут здесь массу возможностей. Поездка на Монте-Граппа подарит потрясающие панорамы гор и долин, а также откроет двери к захватывающим видам спорта: треккингу, дельтапланеризму и парапланеризму. Эти места особенно ценятся теми, кто ищет сочетание физической активности и красоты природных ландшафтов.

Бассано-дель-Граппа — город, который с первого момента влюбляет в себя. Здесь каждый найдет что-то своё: одни погрузятся в атмосферу искусства и архитектуры, другие — в историю и традиции, третьи — в приключения на фоне живописных пейзажей. Это место, куда хочется возвращаться, чтобы открывать его заново в разное время года.

Уточнения

Басса́но-дель-Гра́ппа (итал. Bassano del Grappa, вен. Basan [baˈsaŋ]) — коммуна в Италии, располагается в долине Брента, в провинции Виченца области Венето.

Андреа Палладио (итал. Andrea Palladio), настоящее имя Андреа ди Пьетро да Падова (Andrea di Pietro da Padova, Andrea di Pietro della Gondola; 30 ноября 1508, Падуя — 19 августа 1580, Виченца) — итальянский архитектор позднего Возрождения венецианской школы.

Гра́ппа (итал. Grappa) — итальянский виноградный алкогольный напиток крепостью от 36 % до 55 %.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Археологи исследовали татуировки на мумии женщины из вечной мерзлоты Алтая
Наука и техника
Археологи исследовали татуировки на мумии женщины из вечной мерзлоты Алтая Аудио 
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Недвижимость
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
4 ингредиента творят чудеса: рецепт воздушного торта без яиц и молока
BMW 3-й серии получает пять звёзд Euro NCAP и критику за надёжность — Top Gear
Садовник Пьер Фурнье назвал деревья, которые могут повредить участок, и безопасные аналоги
Туристы исследуют Бассано-дель-Граппа между Альпами и Венецией
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Госсекретарь США заявил о стремлении сократить зависимость от китайского импорта
Педиатр Шарипова: веганство у детей грозит задержкой развития
Запах сырости в жилье указывает на скрытые проблемы с конструкциями — эксперты
Тренер Рианнон Бейли рекомендует комплекс йоги для защиты спины при тренировке пресса
Мадонна призвала Папу Римского заняться спасением палестинских детей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.