Прыжок в неизвестность: таинственное исчезновение россиянина с транзитного поезда

Необычная история произошла во время транзитной поездки из России в Калининград. Российский гражданин, следовавший через Прибалтику, неожиданно исчез с поезда на территории Литвы. Предположили, что он спрыгнул прямо во время движения.
Исчезновение заметили не сразу. Как сообщает "Царьград", никто из пассажиров или сотрудников поезда не видел момент прыжка. Лишь во время очередной проверки документов проводники и пограничники обнаружили открытую дверь вагона и отсутствие россиянина на месте. Эти обстоятельства и стали основанием полагать, что он покинул состав в пути.
Поезд продолжил движение, а на место предполагаемого происшествия были направлены сотрудники полиции, начавшие поисковую операцию.
Несколько недель мужчина оставался в розыске и, как выяснилось, умело скрывался от правоохранителей. Однако сегодня стало известно, что его всё-таки задержали — и не в Литве. Как сообщила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, задержание произошло в третьей стране. Подробности и место нахождения пока не разглашаются.
Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.
