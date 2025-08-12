Туристка отказалась от экскурсий по трущобам после совета местных

Гид в Рио призвал туристов отказаться от экскурсий по фавелам

Путешествия всегда открывают новые горизонты, но некоторые встречи меняют взгляд на мир глубже, чем самые яркие достопримечательности. Автор публикации в издании metro.co.uk приняла решение больше никогда не заказывать экскурсии по трущобам. Такое признание возникло у неё не из туристических буклетов, а из разговоров с людьми, живущими там, куда приезжают туристы с фотоаппаратами.

Фото: commons.wikimedia by Leon petrosyan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фавела недалеко от Копакабаны

В Мумбаи она познакомился с жителем знаменитых трущоб Дхарави. Он говорил тихо, но твёрдо: ему неприятно, когда туристы без разрешения фотографируют его дом и двор. Абориген задал простой, но болезненный вопрос: почему жители богатых кварталов могут свободно жить своей жизнью, не подвергаясь взглядам и вспышкам камер, а жители трущоб вынуждены терпеть экскурсии мимо их окон?

Это не был первый раз, когда журналистка задумалась о том, как выглядят такие туры с другой стороны. В 2018 году, в Йоханнесбурге, она посетила Соуэто. На одной из улиц она увидела, как толпы собирались у дома, где был бесплатный Wi-Fi. И тут же вспомнила, как сама недавно жаловалась на медленный интернет в своём отеле. В тот момент женщина почувствовала острое чувство неловкости: её проблема была пустяковой на фоне их повседневных трудностей.

В прошлом году она отказалась от экскурсии по трущобам Мумбаи. Вместо этого купила у местных продавцов специи и сладости, чтобы хоть как-то поддержать их. Но настоящим переломным моментом стала встреча с обитателем трущоб Дхарави. После его слов дама поняла, что такие туры часто лишь подчёркивают социальное неравенство, превращая жизнь людей в экспонат.

Этой зимой, оказавшись в Рио-де-Жанейро на карнавале, она услышал от гида прямой совет: не ходите на экскурсии по фавелам. Экскурсовод напомнил, что Бразилия — это не только бедные районы, а и пляжи, тропические леса, гора Сахарная голова. Всё это — тоже настоящая страна, а не только её раны.

Теперь она уверена: если кто-то всё же хочет посетить подобное место, стоит узнать, как именно деньги от тура идут жителям и что эти визиты им приносят. Люди заслуживают уважения и права жить своей жизнью без посторонних глаз.

Поездки в Индию, Южную Африку и Бразилию научили туристку ценить простые вещи и сдерживать жалобы на мелочи. И, следуя совету обитателя трущоб, дважды подумает, прежде чем переступить порог чьей-то бедности ради туристического любопытства.

Соуэ́то Соуето (англ. Soweto, аббревиатура от South Western Townships, «юго-западные тауншипы») — группа тауншипов/поселений на юго-западной окраине Йоханнесбурга. Во времена апартеида — место для проживания африканского населения.



Фаве́лы (порт. favela) — трущобы в городах Бразилии, часто расположенные на склонах гор. В фавелах отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности.

