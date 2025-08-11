Ночной Петербург под угрозой: сотни баров рискуют закрыться из-за нового закона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый закон в Санкт-Петербурге ограничит работу баров и кафе в жилых домах ночью
Туризм

С 1 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге вступает в силу новый закон, ограничивающий ночную продажу алкоголя в небольших заведениях. Теперь после 22:00 смогут работать только те рестораны, площадь зала обслуживания которых превышает 50 квадратных метров. Для многих баров и кафе в жилых домах это означает пересмотр формата работы или даже угрозу закрытия.

Алкогольный коктейль в баре
Фото: Wikimedia Commons by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкогольный коктейль в баре

Неожиданные нюансы "закона о наливайках"

По оценкам Клуба профессионалов алкогольного рынка, около 1300 заведений в многоэтажках Петербурга не соответствуют установленным критериям. Формально они теряют право продавать алкоголь ночью, но окончательная проверка начнётся не сразу. Как сообщает rosbalt.ru, владельцы, успевшие подать документы на включение в специальный реестр, смогут продолжить работу до момента инспекции.

Ключевой спорный момент — учитывать ли барную стойку в площади зала обслуживания. От этого зависит, сможет ли заведение попасть в "разрешённый список". Владельцы некоторых баров уже подумывают о переезде в более просторные помещения, чтобы не зависеть от трактовки норм.

Реестр заведений и сроки проверок

Окончательный список точек, которым позволят продавать алкоголь в ночное время, планируют сформировать к середине октября. По данным городского комитета по торговле, под новые ограничения попадут не более 350 заведений, из которых половина — это "наливайки". К ним проверяющие придут в первую очередь. Остальным дадут время привести помещения в соответствие.

Чиновники подчёркивают: небольшое расхождение в метраже не станет поводом для моментального отзыва лицензии. Процесс закрытия бара возможен только при повторных серьёзных нарушениях и жалобах, а также при согласовании с прокуратурой.

Что ждёт петербургскую барную сцену

Владельцы опасаются, что новый закон — лишь первый шаг к более жёсткому регулированию. В будущем может возникнуть необходимость чёткой классификации заведений, ведь закон разрешает ночную продажу алкоголя только "ресторанам", а единых обязательных критериев для этого пока нет.

Пока же в Петербурге всё по-старому: бары работают, открываются и закрываются в привычном ритме. Но уже этой осенью часть из них может сменить формат, переехать или вовсе уйти с рынка.

Уточнения

Бар (англ bar) — предприятие общественного питания, оборудованное барной стойкой и реализующее в зависимости от специализации безалкогольные, горячие и прохладительные напитки, коктейли, холодные и горячие закуски и блюда в ограниченном ассортименте, покупные товары.

