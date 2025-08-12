Насколько безопасно сейчас путешествовать в Тунис

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) обновило рекомендации по поездкам в Тунис с предупреждением воздержаться от всех, кроме крайне необходимых, поездок в западные и южные регионы страны. При этом популярные туристические зоны — курорты, музеи, города вроде Хаммамета и Сусса — остаются в категории безопасных, пишет The Independent.

Аэропорт Туниса
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Аэропорт Туниса

Строго не рекомендуется к посещению:

  • Национальный парк гор Чаамби,
  • зоны военных операций (горы Salloum, Sammamma, Mghila).

Не рекомендована поездка без крайней надобности: зоны в пределах 20 км от алжирской границы в провинциях Эль-Кеф и Джендуба, включая археологический объект Шемту, районы северо-западнее Джендуба. Также следует избегать поездок в Кассерин и район Сбейтла, а также в радиусе 10 км от гор Мгила и Орбата.

Категорически не рекомендуется посещать Южный Тунис (граница с Ливией): военные зоны южнее Эль‑Борма и Дезиби, город Бен‑Гердан и его окрестности.
Не рекомендуется без крайней необходимости: в пределах 75 км от границы с Ливией, включая Ремаду и Эль‑Борму (за исключением Зарзиса, дороги C118 и северной части Меденин).

В экстренной ситуации важно уметь быстро находить безопасное укрытие и знать местные номера экстренных служб.

Путешествие в центральные и прибрежные регионы Туниса остаётся возможным, но при тщательной подготовке и соблюдении рекомендаций FCDO.
Одновременно важно избегать зон вдоль границ с Алжиром и Ливией, где сохраняется значительный риск, особенно из-за террористических угроз и нестабильной ситуации.

Уточнения

Туни́с — государство на крайнем севере Африки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
