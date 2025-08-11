Земля, которая встречает гостей головокружением и прощается с ними среди горных ветров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:54
Туризм

Тибет — это не просто высокогорная страна с потрясающими пейзажами. Здесь живут люди, для которых разреженный воздух — привычное состояние, где до сих пор соблюдаются древние погребальные ритуалы, а над землёй возвышается крыша мира — Эверест.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Жизнь на высоте, где другим не выжить

Тибет — самая высокогорная страна в мире. Туристам, прилетающим в Лхасу или приезжающим на джипах, врачи советуют привыкать к высоте постепенно. Даже тем, кто не собирается в горные походы, стоит быть осторожными: головная боль, учащённое сердцебиение и скачки давления здесь — обычная реакция организма.

Но для тибетцев это норма. Особенно для шерпов — народа, прославившегося благодаря восхождениям на Эверест. Они помогают альпинистам поднимать снаряжение и кислородные баллоны, сами при этом часто обходясь без дополнительного кислорода. Секрет — в уникальной адаптации: их кровь циркулирует быстрее, но сердце бьётся спокойно, без перегрузки. Даже в условиях постоянной гипоксии шерпы умудряются вести хозяйство и жить так, словно суровая высота — это обычный уровень моря.

Когда тело отдаётся не земле, а небу

Одна из самых необычных тибетских традиций — небесное захоронение. Тело умершего оставляют на склонах для птиц. Для неподготовленного человека это может показаться жутким, но для тибетцев, исповедующих буддизм, в этом глубокий смысл. Тело — лишь оболочка, а душа продолжает свой путь в новом воплощении.

Кроме того, у традиции есть практическая причина. Земля здесь каменистая, вырыть могилу почти невозможно, а деревьев для кремации катастрофически мало. Поэтому такой обряд — оптимальное решение. Удивительно, но присутствовать на церемонии может любой желающий.

Крыша мира, которая растёт

Эверест, или Джомолунгма, — не только самая высокая гора на планете (8848 м), но и природный гигант, который продолжает расти благодаря движению тектонических плит. С 1953 года, когда состоялось первое успешное восхождение, гора притягивает альпинистов со всего мира.

Подъём невероятно сложен: выше отметки в 8000 метров воздух становится настолько разреженным, что каждое движение даётся с трудом, словно идёшь сквозь толщу воды. Последний километр — это испытание на выносливость и силу духа. Не все возвращаются: на склонах Эвереста остались тела около 300 альпинистов, которых невозможно спустить вниз. Гора хранит их, как безмолвное напоминание о цене, которую иногда приходится платить за мечту.

Уточнения

Джомолу́нгма или Эвере́ст (англ. Mount Everest) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м) на китайско-непальской границе.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
