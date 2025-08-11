Золотое кольцо без туристической толпы: два места, о которых не пишут в путеводителях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:12
Туризм

Маршрут Золотого кольца давно стал символом путешествий по Центральной России. В его классический вариант входят девять городов с богатой историей — от Сергиева Посада до Рыбинска. Туристические компании обычно предлагают экскурсии по самым известным памятникам, но за пределами популярных локаций скрываются не менее интересные места, о которых знают немногие.

Муромцево, усадьба Храповицкого
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Муромцево, усадьба Храповицкого

Усадьба "Карабиха" — следы Голицыных и Некрасова

Всего в получасе езды от Ярославля находится единственная в регионе дворцовая усадьба XIX века. Первоначально село называлось Богородское, но в 1711 году его приобрела семья князей Голицыных. Именно они заказали строительство усадьбы, а спустя столетие комплекс перестроили в стиле классицизма, оставив отдельные элементы барочной отделки. Окружили усадьбу французским и английским парками.

В 1861 году "Карабиху" купил Николай Некрасов. Здесь он проводил много времени, писал поэмы, стихи и главы своего знаменитого произведения "Кому на Руси жить хорошо". Сегодня усадьба превращена в музей-заповедник, где можно увидеть личные вещи поэта и предметы быта XIX века.

Муромцево — готический замок во Владимирской области

В 30 километрах от Владимира находится место, которое оценят любители заброшенной архитектуры. Муромцево известно благодаря усадьбе Храповицкого, построенной в 1884 году. В её облике угадываются черты западноевропейского замка: высокие башни, готические окна, детали в стиле модерн.

Сегодня строение утратило часть перекрытий и лестниц, но всё ещё производит сильное впечатление. Несмотря на полуразрушенное состояние, усадьба открыта для посещений и входит в состав музейного комплекса. Здесь можно прогуляться по территории, рассмотреть сохранившиеся элементы и представить, каким величественным был этот замок более века назад.

Уточнения

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
