Золотое кольцо без туристической толпы: два места, о которых не пишут в путеводителях

Маршрут Золотого кольца давно стал символом путешествий по Центральной России. В его классический вариант входят девять городов с богатой историей — от Сергиева Посада до Рыбинска. Туристические компании обычно предлагают экскурсии по самым известным памятникам, но за пределами популярных локаций скрываются не менее интересные места, о которых знают немногие.
Всего в получасе езды от Ярославля находится единственная в регионе дворцовая усадьба XIX века. Первоначально село называлось Богородское, но в 1711 году его приобрела семья князей Голицыных. Именно они заказали строительство усадьбы, а спустя столетие комплекс перестроили в стиле классицизма, оставив отдельные элементы барочной отделки. Окружили усадьбу французским и английским парками.
В 1861 году "Карабиху" купил Николай Некрасов. Здесь он проводил много времени, писал поэмы, стихи и главы своего знаменитого произведения "Кому на Руси жить хорошо". Сегодня усадьба превращена в музей-заповедник, где можно увидеть личные вещи поэта и предметы быта XIX века.
В 30 километрах от Владимира находится место, которое оценят любители заброшенной архитектуры. Муромцево известно благодаря усадьбе Храповицкого, построенной в 1884 году. В её облике угадываются черты западноевропейского замка: высокие башни, готические окна, детали в стиле модерн.
Сегодня строение утратило часть перекрытий и лестниц, но всё ещё производит сильное впечатление. Несмотря на полуразрушенное состояние, усадьба открыта для посещений и входит в состав музейного комплекса. Здесь можно прогуляться по территории, рассмотреть сохранившиеся элементы и представить, каким величественным был этот замок более века назад.
