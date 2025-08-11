Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон

В Абхазии прогнозируют продление туристического сезона до конца октября. Такое решение стало возможным благодаря благоприятной погоде в конце лета и значительному увеличению туристического потока в августе и сентябре.
Июнь и июль оказались менее удачными для курортов республики: погода не способствовала большому притоку туристов, и показатели посещаемости были ниже обычного. Однако потом ситуация изменилась — отели, гостевые дома и пансионаты практически полностью заполнены.
Среди ключевых событий
Власти Абхазии заявляют о намерении превратить республику в круглогодочное туристическое направление.
Для этого есть:
Уточнения
Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
