Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон

В Абхазии прогнозируют продление туристического сезона до конца октября. Такое решение стало возможным благодаря благоприятной погоде в конце лета и значительному увеличению туристического потока в августе и сентябре.

Июнь и июль оказались менее удачными для курортов республики: погода не способствовала большому притоку туристов, и показатели посещаемости были ниже обычного. Однако потом ситуация изменилась — отели, гостевые дома и пансионаты практически полностью заполнены.

Среди ключевых событий

Открытие аэропорта в Сухуме после 30-летнего перерыва — важный шаг для увеличения доступности региона.

Запуск морского маршрута "Комета" и железнодорожного рейса "Ласточка" из Сириуса в Сухум, что упростило поездки и увеличило поток отдыхающих.

Власти Абхазии заявляют о намерении превратить республику в круглогодочное туристическое направление.

Для этого есть:

Природные ресурсы — мягкий климат, горы и море.

Климатические преимущества — тёплое межсезонье.

Кадровый потенциал — опытные работники в сфере туризма.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

