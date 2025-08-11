Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасность на тарелке: разогретый рис способен вызвать отравление даже у совершенно здоровых людей
Древний аул стало музеем под открытым небом: почему Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу
Этот рецепт жареной рыбы так вкусен, что трудно поверить, что она сделана дома
Красный сигнал: неожиданная находка органических следов на Марсе
Льготная ипотека на Дальнем Востоке: эксперт раскрывает секрет успеха и главный риск
Трагедия на Burning Man: Вика Цыганова безжалостно высказалась о гибели россиянина
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Октябрьский план ОПЕК+: старые ограничения на исходе? Инсайдеры шепчут о новом курсе
Яичница больше не пригорит: секретный ингредиент из кухонного шкафа спасет ваш завтрак — это не вода и не масло

Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон

1:38
Туризм

В Абхазии прогнозируют продление туристического сезона до конца октября. Такое решение стало возможным благодаря благоприятной погоде в конце лета и значительному увеличению туристического потока в августе и сентябре.

Абхазия
Фото: Уласная праца by Vacheraindeli, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Абхазия

Июнь и июль оказались менее удачными для курортов республики: погода не способствовала большому притоку туристов, и показатели посещаемости были ниже обычного. Однако потом ситуация изменилась — отели, гостевые дома и пансионаты практически полностью заполнены.

Среди ключевых событий

  • Открытие аэропорта в Сухуме после 30-летнего перерыва — важный шаг для увеличения доступности региона.
  • Запуск морского маршрута "Комета" и железнодорожного рейса "Ласточка" из Сириуса в Сухум, что упростило поездки и увеличило поток отдыхающих.

Власти Абхазии заявляют о намерении превратить республику в круглогодочное туристическое направление.

Для этого есть:

  • Природные ресурсы — мягкий климат, горы и море.
  • Климатические преимущества — тёплое межсезонье.
  • Кадровый потенциал — опытные работники в сфере туризма.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Последние материалы
Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Октябрьский план ОПЕК+: старые ограничения на исходе? Инсайдеры шепчут о новом курсе
Яичница больше не пригорит: секретный ингредиент из кухонного шкафа спасет ваш завтрак — это не вода и не масло
Внешне премиум, внутри вопросы: чем удивит и чем разочарует Soueast S06
Измените свою тренировку: пресс станет стальным от этого неожиданного упражнения
Что делать с высыпаниями во время ПМС: гайд по уходу за лицом
Кораллы устраивают бэби-бум и спасают мир от климатического апокалипсиса — тайна выживания в океане
Взрыв после безмолвия: дочь Любови Успенской излила душу после разрыва с женихом
Там, где кошелёк худеет, здоровье не всегда толстеет: миф о дорогой рыбе рушится на глазах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.