Аэропорт ожил спустя 30 лет: Абхазия готовится принимать туристов круглый год

Туризм

В этом году у Абхазии есть шанс порадовать гостей особенно долгим сезоном отдыха. Несмотря на то, что начало лета оказалось прохладным и туристов в июне-июле было меньше обычного, сейчас все крупные отели и пансионаты республики заполнены.

Открытый пляж
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Открытый пляж

"В этом году сезон начался позже в силу различных факторов, в том числе из-за погодных условий: туристы следят за сезоном, за температурой воздуха и воды. Фактически в июне и июле было меньше туристов, нежели в прошлые сезоны. Но сейчас туристический поток большой, то есть все наши крупные объекты размещения заполнены.", — рассказал спикер Народного собрания Лаша Ашуба.

Новые возможности для путешественников

По словам Ашубы, в последние месяцы в регионе произошло несколько значимых событий, которые сделали дорогу в Абхазию проще и разнообразнее:

  • открытие аэропорта, которого ждали более 30 лет:
  • запуск морского маршрута "Комета";
  • продление маршрута электрички "Ласточка" от Сириуса до Сухума.

"Благодаря политическим решениям появились разные виды транспорта. Первое — это открытие аэропорта, мы ждали его 30 с лишним лет. Это большое событие для республики. Буквально на днях запустили 'Комету' - это морской путь. Вы знаете, 'Ласточку' запустили из Сириуса до города Сухум", — подчеркнул он.

Абхазия — курорт круглый год

В перспективе республика хочет выйти на новый уровень и принимать туристов не только летом.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
