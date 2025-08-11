Аэропорт ожил спустя 30 лет: Абхазия готовится принимать туристов круглый год

В этом году у Абхазии есть шанс порадовать гостей особенно долгим сезоном отдыха. Несмотря на то, что начало лета оказалось прохладным и туристов в июне-июле было меньше обычного, сейчас все крупные отели и пансионаты республики заполнены.
"В этом году сезон начался позже в силу различных факторов, в том числе из-за погодных условий: туристы следят за сезоном, за температурой воздуха и воды. Фактически в июне и июле было меньше туристов, нежели в прошлые сезоны. Но сейчас туристический поток большой, то есть все наши крупные объекты размещения заполнены.", — рассказал спикер Народного собрания Лаша Ашуба.
По словам Ашубы, в последние месяцы в регионе произошло несколько значимых событий, которые сделали дорогу в Абхазию проще и разнообразнее:
"Благодаря политическим решениям появились разные виды транспорта. Первое — это открытие аэропорта, мы ждали его 30 с лишним лет. Это большое событие для республики. Буквально на днях запустили 'Комету' - это морской путь. Вы знаете, 'Ласточку' запустили из Сириуса до города Сухум", — подчеркнул он.
В перспективе республика хочет выйти на новый уровень и принимать туристов не только летом.
Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.
Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.