Турецкие зубы и пластика за полцены: почему дешёвая красота может стоить слишком дорого

Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники

3:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

После пандемии COVID-19 Турция стала настоящей "Меккой" для медицинского туризма. Сотни тысяч иностранных пациентов едут сюда за голливудской улыбкой, новой фигурой или густыми волосами. Особенно активны британцы и россияне, которых привлекают низкие цены и быстрые сроки проведения процедур.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Разговор с врачом

Например, в 2019 году около 250 000 туристов из Великобритании выбрали лечение за рубежом — в основном из-за высоких цен и долгого ожидания у себя на родине. Турция здесь в лидерах: стоимость "турецких зубов" часто на 40-60% ниже, чем в Британии или ЕС.

Почему так дёшево и в чём риск

В Великобритании виниры могут обойтись в 9000 фунтов (по данным Regent Dental Practice), а в турецких клиниках — от 1500 до 2400 фунтов (Adalya). Но привлекательные цены часто идут в паре с рисками.

"Процедуры по отбеливанию зубов и другие косметические процедуры в Турции могут быть довольно рискованными. Мы все видели глянцевые видеоролики в социальных сетях, в которых тиктокеры рекламируют летние практики, но вам нужно убедиться, что турецкая клиника, в которую вы планируете обратиться, имеет соответствующую сертификацию", — предупреждает исполнительный директор John Mason International Саймон Худ. "Турция печально известна своим подпольным медицинским туризмом. Люди приезжают сюда в надежде получить быструю и дешевую помощь, но это так не работает. Дешёвые косметические процедуры могут привести к серьезным проблемам", — добавляет он.

Что чаще всего выбирают туристы в Турции

Стоматология: виниры, импланты, отбеливание.

Пластическая хирургия: ринопластика, маммопластика, липосакция.

Трансплантация волос.

Офтальмология: лазерная коррекция зрения.

Лечение бесплодия.

Бариатрия: операции по снижению веса.

Сколько это стоит

Виниры: от 1750 до 2800 евро за одну челюсть.

Ринопластика: от 2900 евро.

Пересадка волос: от 1750 евро.

Лазерная коррекция зрения: от 930 евро за один глаз

Как выбрать клинику и не попасть в беду

Проверяйте аккредитацию: JCI, ISO, опыт врачей и реальные отзывы. Чёткий договор: изучите условия, гарантии и ответственность. Виза и страховка: страховка должна покрывать осложнения. Языковой вопрос: заранее позаботьтесь о переводе и переводчике. После операции: узнайте, можно ли консультироваться дистанционно после возвращения домой.

Где искать лучшие клиники

Главные центры медицинского туризма в Турции:

Стамбул;

Анталия;

Анкара;

Измир.

Здесь работают клиники с международной аккредитацией, которые предлагают услуги на уровне мировых стандартов.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



Вини́ры — фарфоровые или керамические накладки, заменяющие внешний слой зубов.

