Турецкие зубы и пластика за полцены: почему дешёвая красота может стоить слишком дорого

После пандемии COVID-19 Турция стала настоящей "Меккой" для медицинского туризма. Сотни тысяч иностранных пациентов едут сюда за голливудской улыбкой, новой фигурой или густыми волосами. Особенно активны британцы и россияне, которых привлекают низкие цены и быстрые сроки проведения процедур.
Например, в 2019 году около 250 000 туристов из Великобритании выбрали лечение за рубежом — в основном из-за высоких цен и долгого ожидания у себя на родине. Турция здесь в лидерах: стоимость "турецких зубов" часто на 40-60% ниже, чем в Британии или ЕС.
В Великобритании виниры могут обойтись в 9000 фунтов (по данным Regent Dental Practice), а в турецких клиниках — от 1500 до 2400 фунтов (Adalya). Но привлекательные цены часто идут в паре с рисками.
"Процедуры по отбеливанию зубов и другие косметические процедуры в Турции могут быть довольно рискованными. Мы все видели глянцевые видеоролики в социальных сетях, в которых тиктокеры рекламируют летние практики, но вам нужно убедиться, что турецкая клиника, в которую вы планируете обратиться, имеет соответствующую сертификацию", — предупреждает исполнительный директор John Mason International Саймон Худ.
"Турция печально известна своим подпольным медицинским туризмом. Люди приезжают сюда в надежде получить быструю и дешевую помощь, но это так не работает. Дешёвые косметические процедуры могут привести к серьезным проблемам", — добавляет он.
Главные центры медицинского туризма в Турции:
Здесь работают клиники с международной аккредитацией, которые предлагают услуги на уровне мировых стандартов.
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
Вини́ры — фарфоровые или керамические накладки, заменяющие внешний слой зубов.
