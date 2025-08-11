Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Азиатское сырьё вытесняет европейское в России
Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Этот напиток с яблочным уксусом преобразит ваш кишечник за неделю
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты
Андрей Бурковский шокирован внезапной смертью Юрия Бутусова
Болельщики ХК "Трактор" пожаловались на сбои и цены при покупке абонементов

Турецкие зубы и пластика за полцены: почему дешёвая красота может стоить слишком дорого

Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники
3:14
Туризм

После пандемии COVID-19 Турция стала настоящей "Меккой" для медицинского туризма. Сотни тысяч иностранных пациентов едут сюда за голливудской улыбкой, новой фигурой или густыми волосами. Особенно активны британцы и россияне, которых привлекают низкие цены и быстрые сроки проведения процедур.

Разговор с врачом
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Разговор с врачом

Например, в 2019 году около 250 000 туристов из Великобритании выбрали лечение за рубежом — в основном из-за высоких цен и долгого ожидания у себя на родине. Турция здесь в лидерах: стоимость "турецких зубов" часто на 40-60% ниже, чем в Британии или ЕС.

Почему так дёшево и в чём риск

В Великобритании виниры могут обойтись в 9000 фунтов (по данным Regent Dental Practice), а в турецких клиниках — от 1500 до 2400 фунтов (Adalya). Но привлекательные цены часто идут в паре с рисками.

"Процедуры по отбеливанию зубов и другие косметические процедуры в Турции могут быть довольно рискованными. Мы все видели глянцевые видеоролики в социальных сетях, в которых тиктокеры рекламируют летние практики, но вам нужно убедиться, что турецкая клиника, в которую вы планируете обратиться, имеет соответствующую сертификацию", — предупреждает исполнительный директор John Mason International Саймон Худ.

"Турция печально известна своим подпольным медицинским туризмом. Люди приезжают сюда в надежде получить быструю и дешевую помощь, но это так не работает. Дешёвые косметические процедуры могут привести к серьезным проблемам", — добавляет он.

Что чаще всего выбирают туристы в Турции

  • Стоматология: виниры, импланты, отбеливание.
  • Пластическая хирургия: ринопластика, маммопластика, липосакция.
  • Трансплантация волос.
  • Офтальмология: лазерная коррекция зрения.
  • Лечение бесплодия.
  • Бариатрия: операции по снижению веса.

Сколько это стоит

  • Виниры: от 1750 до 2800 евро за одну челюсть.
  • Ринопластика: от 2900 евро.
  • Пересадка волос: от 1750 евро.
  • Лазерная коррекция зрения: от 930 евро за один глаз

Как выбрать клинику и не попасть в беду

  1. Проверяйте аккредитацию: JCI, ISO, опыт врачей и реальные отзывы.
  2. Чёткий договор: изучите условия, гарантии и ответственность.
  3. Виза и страховка: страховка должна покрывать осложнения.
  4. Языковой вопрос: заранее позаботьтесь о переводе и переводчике.
  5. После операции: узнайте, можно ли консультироваться дистанционно после возвращения домой.

Где искать лучшие клиники

Главные центры медицинского туризма в Турции:

  • Стамбул;
  • Анталия;
  • Анкара;
  • Измир.

Здесь работают клиники с международной аккредитацией, которые предлагают услуги на уровне мировых стандартов.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Вини́ры — фарфоровые или керамические накладки, заменяющие внешний слой зубов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Наука и техника
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка Аудио 
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Недвижимость
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Азиатское сырьё вытесняет европейское в России
Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ
Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Этот напиток с яблочным уксусом преобразит ваш кишечник за неделю
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты
Андрей Бурковский шокирован внезапной смертью Юрия Бутусова
Болельщики ХК "Трактор" пожаловались на сбои и цены при покупке абонементов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.