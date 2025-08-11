Штампы в паспорте уходят в прошлое — путешествия в Европу больше не будут прежними

С октября 2025 года путешествия в Европу для россиян изменятся. В привычных паспортных штампах больше не будет нужды — их заменит цифровая биометрия.
12 октября 2025 года в ЕС стартует Система въезда/выезда (EES), которая коснётся всех граждан стран, не входящих в Евросоюз.
EES заменит штампы в паспортах на автоматическое биометрическое сканирование. Система будет работать:
Отказаться от сдачи биометрии будет невозможно.
Тем, кто не согласится, просто откажут во въезде.
После EES в конце 2026 года заработает ETIAS — Европейская система авторизации поездок.
Путешественникам из стран вне ЕС придётся:
"Внедрение EES и ETIAS — это значительные изменения, которые повлияют на всех путешественников из стран, не входящих в ЕС, включая россиян. Важно понимать, что отказаться от сдачи биометрических данных будет невозможно, поэтому путешественникам необходимо заранее ознакомиться с новыми правилами и быть готовыми к этим изменениям", — отметил главный редактор портала "Турпром" Александр Гордиец.
В ближайшие годы поездки россиян в Европу претерпят серьёзные изменения. Внедрение EES и ETIAS сделает контроль на границе более технологичным, но потребует от туристов заранее готовить документы, сдавать биометрию и оплачивать сборы. Чтобы избежать проблем при въезде, важно заблаговременно ознакомиться с новыми правилами и учесть их при планировании поездки.
