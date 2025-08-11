Штампы в паспорте уходят в прошлое — путешествия в Европу больше не будут прежними

ЕС с 12 октября 2025 года введёт систему EES для въезда иностранцев — Турпром

С октября 2025 года путешествия в Европу для россиян изменятся. В привычных паспортных штампах больше не будет нужды — их заменит цифровая биометрия.

Биометрия лица

12 октября 2025 года в ЕС стартует Система въезда/выезда (EES), которая коснётся всех граждан стран, не входящих в Евросоюз.

Что такое EES

EES заменит штампы в паспортах на автоматическое биометрическое сканирование. Система будет работать:

во всех 25 странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии,

а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Отказаться от сдачи биометрии будет невозможно.

Тем, кто не согласится, просто откажут во въезде.

Собранные данные хранятся:

3 года — для обычных туристов,

5 лет — для тех, кто превысил срок пребывания.

ETIAS — следующий шаг

После EES в конце 2026 года заработает ETIAS — Европейская система авторизации поездок.

Путешественникам из стран вне ЕС придётся:

получить предварительное разрешение,

заплатить 20 евро,

оформлять документы до выезда.

"Внедрение EES и ETIAS — это значительные изменения, которые повлияют на всех путешественников из стран, не входящих в ЕС, включая россиян. Важно понимать, что отказаться от сдачи биометрических данных будет невозможно, поэтому путешественникам необходимо заранее ознакомиться с новыми правилами и быть готовыми к этим изменениям", — отметил главный редактор портала "Турпром" Александр Гордиец.

В ближайшие годы поездки россиян в Европу претерпят серьёзные изменения. Внедрение EES и ETIAS сделает контроль на границе более технологичным, но потребует от туристов заранее готовить документы, сдавать биометрию и оплачивать сборы. Чтобы избежать проблем при въезде, важно заблаговременно ознакомиться с новыми правилами и учесть их при планировании поездки.

