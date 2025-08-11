Штампы в паспорте уходят в прошлое — путешествия в Европу больше не будут прежними

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:22
Туризм

С октября 2025 года путешествия в Европу для россиян изменятся. В привычных паспортных штампах больше не будет нужды — их заменит цифровая биометрия.

Биометрия лица
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Биометрия лица

12 октября 2025 года в ЕС стартует Система въезда/выезда (EES), которая коснётся всех граждан стран, не входящих в Евросоюз.

Что такое EES

EES заменит штампы в паспортах на автоматическое биометрическое сканирование. Система будет работать:

  • во всех 25 странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии,
  • а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Отказаться от сдачи биометрии будет невозможно.
Тем, кто не согласится, просто откажут во въезде.

Собранные данные хранятся:

  • 3 года — для обычных туристов,
  • 5 лет — для тех, кто превысил срок пребывания.

ETIAS — следующий шаг

После EES в конце 2026 года заработает ETIAS — Европейская система авторизации поездок.

Путешественникам из стран вне ЕС придётся:

  • получить предварительное разрешение,
  • заплатить 20 евро,
  • оформлять документы до выезда.

"Внедрение EES и ETIAS — это значительные изменения, которые повлияют на всех путешественников из стран, не входящих в ЕС, включая россиян. Важно понимать, что отказаться от сдачи биометрических данных будет невозможно, поэтому путешественникам необходимо заранее ознакомиться с новыми правилами и быть готовыми к этим изменениям", — отметил главный редактор портала "Турпром" Александр Гордиец.

Любимые страны россиян до санкций 2022 года

  • Испания: культура, пляжи, архитектура
  • Италия: история, искусство, кухня
  • Греция: древности, острова
  • Франция: романтика, мода, вино
  • Германия: история, автомобили
  • Чехия: архитектура, пиво
  • Португалия: пляжи, портвейн
  • Австрия: музыка, горы
  • Венгрия: термальные источники
  • Великобритания: традиции, культура

20 must-see мест Европы

  • Эйфелева башня — Париж, Франция
  • Колизей — Рим, Италия
  • Тауэр — Лондон, Великобритания
  • Саграда Фамилия — Барселона, Испания
  • Пражский град — Прага, Чехия
  • Бранденбургские ворота — Берлин, Германия
  • Биг-Бен — Лондон, Великобритания
  • Лувр — Париж, Франция
  • Каналы Венеции — Венеция, Италия
  • Акрополь — Афины, Греция
  • Дворец Шёнбрунн — Вена, Австрия
  • Собор Святого Петра — Ватикан
  • Музей Ван Гога — Амстердам, Нидерланды
  • Сикстинская капелла — Ватикан
  • Замок Нойшванштайн — Германия
  • Собор Святой Софии — Стамбул, Турция
  • Копенгаген — Дания
  • Дубровник — Хорватия
  • Будапешт — Венгрия
  • Фьорды — Норвегия

В ближайшие годы поездки россиян в Европу претерпят серьёзные изменения. Внедрение EES и ETIAS сделает контроль на границе более технологичным, но потребует от туристов заранее готовить документы, сдавать биометрию и оплачивать сборы. Чтобы избежать проблем при въезде, важно заблаговременно ознакомиться с новыми правилами и учесть их при планировании поездки.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Штамп — ручной инструмент, изготовленный из различных видов материалов, для создания оттиска или переноса красителя на различные материалы: глина, металл, воск, сургуч, кожа, бумага, а также тесто.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
