Отель или квартира? Аренда жилья сделает отпуск в разы приятнее — и вот почему

Обычно планируя отпуск, мы выбираем отель — это удобно: ежедневная уборка, свежие полотенца, смена постельного белья. Но есть ситуации, когда дом или квартира окажутся куда выгоднее.
Путешествуя группой или большой семьёй, можно найти жильё, которое по цене не уступает отелю, а иногда даже дешевле, при этом с аналогичным набором удобств и куда большим пространством.
Если в арендованном жилье есть кухня, вы можете готовить сами и экономить на ресторанах. Это ещё и способ погрузиться в местную атмосферу — достаточно заглянуть в супермаркет или на фермерский рынок и попробовать продукты, которыми живут местные.
Многие квартиры и дома оснащены стиральными машинами, что особенно удобно в длительных поездках и при отдыхе с детьми.
Разные комнаты позволяют членам семьи или друзьям отдыхать в своём ритме: дети спят, взрослые могут продолжать вечер без шума и ограничений.
Сняв дом или виллу в деревне, можно расслабиться, насладиться природой и перестать планировать каждый час.
Позавтракать на террасе, провести день без спешки и почувствовать себя жителем этого места — именно такие моменты делают отпуск особенным.
