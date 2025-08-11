Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиолог Кондрахин назвал допустимое время отдыха на диване в выходные
Натуральная древесина в интерьере усиливает ощущение домашнего комфорта
Фанатки рэпера Akon подрались за его полотенце после концерта в Сочи
Семье утонувшего в Болгарии режиссёра Юрия Бутусова собирают деньги на похороны
Топ-4 вида кос, которые выглядят дорого и стильно
Механики: после 100 000 км нужно заменить ремни, свечи и жидкости
Японская интервальная ходьба снижает давление и улучшает работу сердца — исследование
Содовое тесто используется для сладкой и пикантной выпечки за 20 минут
В Британии родились дети без генетических дефектов благодаря донору митохондрий

Отель или квартира? Аренда жилья сделает отпуск в разы приятнее — и вот почему

Аренда жилья вместо отеля помогает сэкономить и получить больше комфорта
1:27
Туризм

Обычно планируя отпуск, мы выбираем отель — это удобно: ежедневная уборка, свежие полотенца, смена постельного белья. Но есть ситуации, когда дом или квартира окажутся куда выгоднее.

Отдых у моря
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых у моря

Экономия для компаний и семей

Путешествуя группой или большой семьёй, можно найти жильё, которое по цене не уступает отелю, а иногда даже дешевле, при этом с аналогичным набором удобств и куда большим пространством.

Кухня и меньше расходов на еду

Если в арендованном жилье есть кухня, вы можете готовить сами и экономить на ресторанах. Это ещё и способ погрузиться в местную атмосферу — достаточно заглянуть в супермаркет или на фермерский рынок и попробовать продукты, которыми живут местные.

Стирка, уединение и комфорт

Многие квартиры и дома оснащены стиральными машинами, что особенно удобно в длительных поездках и при отдыхе с детьми.

Разные комнаты позволяют членам семьи или друзьям отдыхать в своём ритме: дети спят, взрослые могут продолжать вечер без шума и ограничений.

Атмосфера и свобода

Сняв дом или виллу в деревне, можно расслабиться, насладиться природой и перестать планировать каждый час.

Позавтракать на террасе, провести день без спешки и почувствовать себя жителем этого места — именно такие моменты делают отпуск особенным.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
День Изнесения Честного Креста Господня. О духовной составляющей праздника рассказывает отец Андрей (Сапунов)
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3
Молодой талант Эстеван из Челси получил 8 баллов за игру против Милана
Пожелтение листьев огурцов связано с нарушением полива, питанием и болезнями
Пресняков в Испании, жена в Москве: что происходит с личной жизнью артиста?
Надаль стал отцом во второй раз: семейное счастье и неожиданные признания о жене
Bloomberg: политика Трампа снижает роль доллара в мире
Трава и корни помогли обезьяне сделаться человеком
Куриный салат сочетается с тостами, картофелем и свежими овощами
Лариса Долина пытается обрести вторую волну популярности с помощью рэпа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.