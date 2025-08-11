Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автовладельцам советуют осматривать машину снизу после ремонта — это защита от подмены деталей
Берпи: техника выполнения и показания к включению в тренировки
Ветеринары назвали эффективные натуральные способы избавить от блох и питомца и квартиру
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Женщины начали худеть с помощью ChatGPT — новый тренд в соцсетях
Сахар при варке овощей нейтрализует привкус водопроводной воды
Наталья Фриске рассказала о назойливом мужчине, который пишет ей уже десять лет
Негашёная известь, хлорка и соль помогут избавиться от мокриц в квартире
Открытие в озере Ледница: резное лицо подтверждает символику славянских обычаев

Готические руины, морской туман и кости китов: что посмотреть в городе, вдохновившем Брэма Стокера на роман о Дракуле

В английском городе Уитби туристы могут увидеть аббатство, вдохновившее Брэма Стокера на роман о Дракуле
1:56
Туризм

На скалистом побережье Северного Йоркшира притаился Уитби — рыбацкий порт с готическими руинами, мощёными улочками и историей, в которой реальность переплетается с легендами.

Заброшенная церковь
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заброшенная церковь

Именно здесь Брэм Стокер в 1890 году нашёл вдохновение для первых глав "Дракулы", глядя на аббатство Уитби и старое кладбище церкви Святой Марии, окутанные морским туманом.

Над городом возвышаются остатки средневекового бенедиктинского монастыря VII века. Ниже раскинулась гавань с песчаными пляжами, уютными коттеджами и оживлёнными рынками.

Разделённый рекой Эск, Уитби привлекает путешественников романтикой моря и атмосферой старой Англии.

Что посмотреть

  • Пляж Уитби-Сэндс — идеален для прогулок и отдыха у воды, рядом — маяки-близнецы.
  • Пляж Сэндсенд — место для купания и изучения каменных бассейнов во время отлива.
  • Пирс Тейт-Хилл — отличная точка для наблюдения за лодками.
    199 ступеней к церкви Святой Марии и мемориалу Кэдмона.
  • Арка из китовых костей на Западных утёсах — культовая фотолокация с видом на аббатство.
  • Музей Уитби с артефактами от каменного века до морской истории и "Рукой славы".

Где поесть и остановиться

Кафе Magpie известно рыбой с жареным картофелем, креветочными коктейлями и крабовым супом. Чайная Abbey Steps славится булочками с джемом и горячим шоколадом.

Среди отелей выделяются исторический Duke of York с видом на гавань и Bagdale Hall — тюдоровская усадьба XVI века с роскошными номерами.

Добраться можно на машине из Лондона за 5 часов или поездом до Йорка, а затем — через национальный парк Норт-Йорк-Мурс, полный живописных деревень.

Уточнения

Уи́тби (англ. Whitby) — город в графстве Норт-Йоркшир (Англия).

А́брахам "Брэм" Сто́кер (англ. Abraham "Bram" Stoker, 8 ноября 1847 года, Клонтарф — 20 апреля 1912 года, Лондон) — ирландский писатель, романист и автор коротких рассказов, театральный критик. Наиболее известен как автор готического романа ужасов 1897 года "Дракула".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Недвижимость
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности Аудио 
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Автовладельцам советуют осматривать машину снизу после ремонта — это защита от подмены деталей
В английском городе Уитби туристы могут увидеть аббатство, вдохновившее Брэма Стокера на роман о Дракуле
Берпи: техника выполнения и показания к включению в тренировки
Ветеринары назвали эффективные натуральные способы избавить от блох и питомца и квартиру
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Женщины начали худеть с помощью ChatGPT — новый тренд в соцсетях
Сахар при варке овощей нейтрализует привкус водопроводной воды
Наталья Фриске рассказала о назойливом мужчине, который пишет ей уже десять лет
Негашёная известь, хлорка и соль помогут избавиться от мокриц в квартире
Открытие в озере Ледница: резное лицо подтверждает символику славянских обычаев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.