Готические руины, морской туман и кости китов: что посмотреть в городе, вдохновившем Брэма Стокера на роман о Дракуле

На скалистом побережье Северного Йоркшира притаился Уитби — рыбацкий порт с готическими руинами, мощёными улочками и историей, в которой реальность переплетается с легендами.
Именно здесь Брэм Стокер в 1890 году нашёл вдохновение для первых глав "Дракулы", глядя на аббатство Уитби и старое кладбище церкви Святой Марии, окутанные морским туманом.
Над городом возвышаются остатки средневекового бенедиктинского монастыря VII века. Ниже раскинулась гавань с песчаными пляжами, уютными коттеджами и оживлёнными рынками.
Разделённый рекой Эск, Уитби привлекает путешественников романтикой моря и атмосферой старой Англии.
Кафе Magpie известно рыбой с жареным картофелем, креветочными коктейлями и крабовым супом. Чайная Abbey Steps славится булочками с джемом и горячим шоколадом.
Среди отелей выделяются исторический Duke of York с видом на гавань и Bagdale Hall — тюдоровская усадьба XVI века с роскошными номерами.
Добраться можно на машине из Лондона за 5 часов или поездом до Йорка, а затем — через национальный парк Норт-Йорк-Мурс, полный живописных деревень.
А́брахам "Брэм" Сто́кер (англ. Abraham "Bram" Stoker, 8 ноября 1847 года, Клонтарф — 20 апреля 1912 года, Лондон) — ирландский писатель, романист и автор коротких рассказов, театральный критик. Наиболее известен как автор готического романа ужасов 1897 года "Дракула".
