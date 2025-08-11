Готические руины, морской туман и кости китов: что посмотреть в городе, вдохновившем Брэма Стокера на роман о Дракуле

На скалистом побережье Северного Йоркшира притаился Уитби — рыбацкий порт с готическими руинами, мощёными улочками и историей, в которой реальность переплетается с легендами.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Заброшенная церковь

Именно здесь Брэм Стокер в 1890 году нашёл вдохновение для первых глав "Дракулы", глядя на аббатство Уитби и старое кладбище церкви Святой Марии, окутанные морским туманом.

Над городом возвышаются остатки средневекового бенедиктинского монастыря VII века. Ниже раскинулась гавань с песчаными пляжами, уютными коттеджами и оживлёнными рынками.

Разделённый рекой Эск, Уитби привлекает путешественников романтикой моря и атмосферой старой Англии.

Что посмотреть

Пляж Уитби-Сэндс — идеален для прогулок и отдыха у воды, рядом — маяки-близнецы.

Пляж Сэндсенд — место для купания и изучения каменных бассейнов во время отлива.

Пирс Тейт-Хилл — отличная точка для наблюдения за лодками.

199 ступеней к церкви Святой Марии и мемориалу Кэдмона.

Арка из китовых костей на Западных утёсах — культовая фотолокация с видом на аббатство.

— культовая фотолокация с видом на аббатство. Музей Уитби с артефактами от каменного века до морской истории и "Рукой славы".

Где поесть и остановиться

Кафе Magpie известно рыбой с жареным картофелем, креветочными коктейлями и крабовым супом. Чайная Abbey Steps славится булочками с джемом и горячим шоколадом.

Среди отелей выделяются исторический Duke of York с видом на гавань и Bagdale Hall — тюдоровская усадьба XVI века с роскошными номерами.

Добраться можно на машине из Лондона за 5 часов или поездом до Йорка, а затем — через национальный парк Норт-Йорк-Мурс, полный живописных деревень.

Уточнения

Уи́тби (англ. Whitby) — город в графстве Норт-Йоркшир (Англия).



А́брахам "Брэм" Сто́кер (англ. Abraham "Bram" Stoker, 8 ноября 1847 года, Клонтарф — 20 апреля 1912 года, Лондон) — ирландский писатель, романист и автор коротких рассказов, театральный критик. Наиболее известен как автор готического романа ужасов 1897 года "Дракула".

