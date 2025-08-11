Самая безопасная страна первой в мире принимает криптовалюту даже в деревнях без банкоматов

Binance и DK Bank подключили более 1000 торговцев в Бутане к системе криптоплатежей

Бутан, затерянный в восточных Гималаях, уже известен как самая гористая страна мира, — одна из самых безопасных в 2025 году и первая с отрицательным выбросом углерода. Но теперь страна Громового Дракона установила новый рекорд — в мае 2025 года здесь запустили первую в мире национальную программу криптотуризма.

Фото: commons.wikimedia.org by Göran Höglund (Kartläsarn) Монастырь в Тхимпху, Бутан

Модель рассчитана на поддержку малого бизнеса и сельских предпринимателей, которые раньше были отрезаны от туристической экономики.

Теперь им не нужны дорогие терминалы или банковские счета — оплата проходит через мобильные платежи, привычные 95% местных продавцов. Туристы могут рассчитываться криптовалютой даже в деревнях, где нет банкоматов.

Почему это работает

Бутан уже знаком с цифровыми активами: страна владеет криптовалютами на сумму свыше $600 млн (около 30% ВВП), добытых с использованием гидроэнергии. Эти средства помогли, например, удвоить зарплаты госслужащих в 2023 году.

Как устроена система

Программа реализуется совместно с DK Bank и биржей Binance. Турист сканирует QR-код продавца и оплачивает покупку через приложение Binance (поддерживается более 100 криптовалют).

DK Bank проверяет торговцев и мгновенно конвертирует средства в нгултрумы. Продавцы не сталкиваются с волатильностью курса, а комиссии остаются низкими.

Оплата доступна не только в отелях, но и у ремесленников, на рынках и у уличных торговцев. К июлю 2025 года к системе подключено более 1000 продавцов, а цель — выйти на миллион участников. По данным департамента туризма, сельские торговцы уже отметили рост продаж.

Уточнения

Короле́вство Бута́н (дзонг-кэ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་, вайли Druk Gyal Khap), — государство в Южной Азии в Гималаях, расположенное между Индией и КНР. Самоназвание — Друк-Юл - "Страна Дракона". Столица — город Тхимпху. Государственный язык — дзонг-кэ — один из сино-тибетских языков.



Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

