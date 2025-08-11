Великая хартия вольностей, белые лошади и древние камни: здесь о Стоунхендже можно будет забыть

Стоунхендж — один из самых известных археологических памятников в мире, загадка, которая веками интригует туристов и учёных. Но многие, побывав здесь, ограничиваются коротким визитом и возвращаются в Лондон, упуская из виду атмосферный город-собор Солсбери и окружающие его деревушки.
Солсбери расположен в графстве Уилтшир — регионе, богатом памятниками неолита. В деревне Эйвбери, например, находится каменный круг, не менее впечатляющий, чем Стоунхендж, и более доступный для посещения. В округе можно увидеть и 13 загадочных белых лошадей, вырезанных на склонах холмов, что придаёт пейзажам мистический оттенок.
Прогуляйтесь по городской тропе через сад Королевы Елизаветы или по Олд-Сарум, ведущей к древней части города. Для любителей истории — пеший маршрут прямо до Стоунхенджа.
Солсбери — это не просто "ворота к Стоунхенджу", а город с особой атмосферой, где древность соседствует с красотой английской сельской жизни.
Стоунхендж (англ. Stonehenge) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 13 км к северу от Солсбери.
Со́лсбери (англ. Salisbury, New Sarum) — город в Великобритании, на юго-востоке графства Уилтшир в Англии. Город расположен на краю Солсберской равнины на реке Эйвон. Центр административного района Солсбери.
