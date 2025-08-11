Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры создают гардеробные в хрущёвках и брежневках
В августе можно посадить редис, морковь, картофель и другие скороспелые культуры
Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений

Великая хартия вольностей, белые лошади и древние камни: здесь о Стоунхендже можно будет забыть

Рядом со Стоунхенджем можно посетить собор Солсбери и увидеть памятники неолита
1:55
Туризм

Стоунхендж — один из самых известных археологических памятников в мире, загадка, которая веками интригует туристов и учёных. Но многие, побывав здесь, ограничиваются коротким визитом и возвращаются в Лондон, упуская из виду атмосферный город-собор Солсбери и окружающие его деревушки.

стоунхендж
Фото: Wikipedia by simonwakefield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стоунхендж

Солсбери расположен в графстве Уилтшир — регионе, богатом памятниками неолита. В деревне Эйвбери, например, находится каменный круг, не менее впечатляющий, чем Стоунхендж, и более доступный для посещения. В округе можно увидеть и 13 загадочных белых лошадей, вырезанных на склонах холмов, что придаёт пейзажам мистический оттенок.

Главные достопримечательности

  • Собор Солсбери — с 1227 года он привлекает паломников и хранит одну из четырёх сохранившихся копий Великой хартии вольностей.
  • Средневековые деревни вроде Касл-Комба и Лакока, которые National Geographic называл невероятно красивыми.
  • Живописные пешеходные маршруты: от тропы Эйвон-Вэлли (34 мили до моря) до Кларендонского пути, соединяющего Солсбери с Винчестером.

Как гулять по Солсбери и окрестностям

Прогуляйтесь по городской тропе через сад Королевы Елизаветы или по Олд-Сарум, ведущей к древней части города. Для любителей истории — пеший маршрут прямо до Стоунхенджа.

Где остановиться

  • Legacy Rose and Crown — отель с историей XIII века и современными удобствами.
  • Chapter House — место, где, по слухам, останавливались король и его сын в XVII веке.

Солсбери — это не просто "ворота к Стоунхенджу", а город с особой атмосферой, где древность соседствует с красотой английской сельской жизни.

Уточнения

Стоунхендж  (англ. Stonehenge) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 13 км к северу от Солсбери.

Со́лсбери (англ. Salisbury, New Sarum) — город в Великобритании, на юго-востоке графства Уилтшир в Англии. Город расположен на краю Солсберской равнины на реке Эйвон. Центр административного района Солсбери.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений
Учёные нашли микропластик в тканях человеческого мозга — данные журнала Nature Medicine
Рядом со Стоунхенджем можно посетить собор Солсбери и увидеть памятники неолита
Прощай, засор: используйте соду и уксус для прочистки раковины – сантехник не понадобится
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.