Пустыня на берегу Британии: здесь маяки соседствуют с атомной станцией

Дандженесс назван одним из самых необычных прибрежных городов Великобритании по версии Time Out
1:37
Туризм

На побережье графства Кент в Англии притаился Дандженесс — место, о котором знают далеко не все, хотя до шумного Фолкстона всего 20 миль. Здесь пейзаж будто сошёл со страниц вестерна: песчаные просторы, бетонные звуковые зеркала и одинокие деревянные дома среди кустарника.

Дандженесс, Кент
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дандженесс, Кент

Не зря Time Out назвал его одним из самых необычных прибрежных городов страны, а атмосферу — апокалиптической. На горизонте возвышается атомная электростанция, контрастируя с пустынным ландшафтом.

Но мрачный образ обманчив. Маяки, яркие рыбацкие лодки и колоритный галечный пляж придают этому месту особое очарование. Для любителей природы весна здесь — рай: можно увидеть ласточек, стрижей, мухоловок и даже услышать крик кукушки.

Что посмотреть и чем заняться

  • Наблюдение за птицами — одно из главных развлечений.
  • Железная дорога Ромни-Хайта и Димчерча (RHDR) — популярная достопримечательность. .
  • Прогулка к маяку и посещение магазина RHDR.
  • Галечный пляж — отличное место для купания, особенно в солнечную погоду.

Гастрономическая пауза

После прогулки загляните в Snack Shack и попробуйте свежевыловленную треску. Здесь вкуснее всего наслаждаться суровыми морскими видами, сидя за столиком с тарелкой горячей рыбы.

Дандженесс — место, где дикая природа и причудливая архитектура создают атмосферу, которую невозможно спутать с другими прибрежными городами Британии.

Уточнения

Кент (англ. Kent /kɛnt/, лат. Cantium, Canthia) — графство в Англии. Входит в состав Юго-Восточной Англии. Административный центр и крупнейший город — Мейдстон. 

