Пол в отеле — ковёр-самолёт в страну болезней: от микробов защитит одна вещь

1:51
Туризм

Многие туристы первым делом снимают обувь, оказавшись в отеле. Но ковры и полы в номерах — одни из самых грязных поверхностей, которых лучше избегать. В них могут скрываться бактерии, вирусы и грибки, хотя внешне они выглядят чистыми. Ковры редко моют и дезинфицируют, а через них прошли сотни гостей с разными гигиеническими привычками.

босиком по отелю
Фото: freepik.com is licensed under public domain
босиком по отелю

По данным The Science Times, патогены могут скапливаться в самых неожиданных местах — от пульта и выключателя до чайника.

А контакт босыми ногами с полом помогает микробам распространяться. Так, вирус папилломы человека может вызвать бородавки на стопах, а золотистый стафилококк — инфекции через царапины и ссадины.

Грибок стопы любит тёплые и влажные условия. Даже регулярная уборка не исключает риск заражения, особенно в отелях в тропическом климате.

Исследования Национальных институтов здоровья США (NIH) показали: ковры в силу своей пористости задерживают больше пыли и невидимых загрязнений, чем твёрдые покрытия.

На одном квадратном дюйме ковра может быть в 4000 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Здесь могут обитать норовирус, кишечная палочка и грибки, вызывающие стригущий лишай.

Споры грибка способны "спать" годами, а тёплые и влажные зоны вроде бассейнового покрытия делают риск ещё выше.

К микробам добавляются запахи и грязь от подошв обуви, чемоданов и пролитой еды. У горничных нет времени на полную дезинфекцию между заездами.

Простое решение: используйте одноразовые или моющиеся тапочки, а личные вещи не кладите на пол. Это защитит не только ваши ноги, но и здоровье в целом.

Уточнения

Микрооргани́змы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом. Термин микроб был предложен 26 февраля 1878 года французским филологом Эмилем Литтре по просьбе учёного Шарля-Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
