Саммит на стыке дат и континентов: Россия и США выбрали уникальную точку переговоров

Саммит президентов России и США пройдёт 15 августа на Аляске — РБК

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Саммит президентов России и США пройдёт 15 августа на Аляске — эту информацию подтвердили обе стороны, пишет РБК.

Фото: flikr.com by Luke Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ саммит, Россия, США, Аляска

"И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведён столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — пояснил выбор площадки помощник президента Юрий Ушаков.

Россия и США — соседи, которых разделяют всего 4 километра между островами Ратманова (Большой Диомид, Россия) и Крузенштерна (Малый Диомид, США).

Здесь же проходит линия перемены дат — при пересечении с востока на запад прибавляется календарный день.

До 1867 года оба острова и сама Аляска входили в состав Российской империи, но затем территория была продана США.

Выбор места встречи на стыке двух стран и двух континентов подчёркивает не только географическую близость, но и символичность переговоров.

Уточнения

Аля́ска (англ. Alaska,) — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки. В Беринговом проливе имеет морскую границу с Чукотским автономным округом России. Формально это полуэксклав США, который является самым большим эксклавом в мире.

