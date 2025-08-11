Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В рейтинг ненадёжных авто вошли Ford Kuga II, Lada XRAY и Citroën C-Elysee
В Меконге пойман пресноводный хвостокол длиной почти 4 метра и весом 300 кг
Саммит президентов России и США пройдёт 15 августа на Аляске — РБК
Зумеры ездят в командировки всё чаще, но компании тратят на них всё меньше
Цитрусовые корки как защитный барьер от ос: как это работает
Хлеб без муки и дрожжей: рецепт из 2 ингредиентов для тех, кто следит за фигурой
Сладкое, фастфуд и алкоголь вызывают энергетический спад — мнение врачей
Окрасилась в зелёный: опасности для реки Каргалы нет — уверяют власти Алматы
Бывший муж Татьяны Булановой захотел в подтанцовку к экс-супруге

Города с секретом в названии: чем манят немецкие курорты со словом Bad

В Германии насчитывается более 350 курортных городов со словом Bad в названии
2:03
Туризм

В Германии находится более 350 курортных городов со словом Bad в названии. Это наследие римских времён, когда солдаты восстанавливали силы в минеральных источниках. Сегодня такие города известны чистым воздухом, целебной водой и роскошными спа-комплексами.

Германия, курорты, спа
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wernigerode_Stadtblick.JPG by Lutz Hartmann
Германия, курорты, спа

Здесь можно отдохнуть телом и душой, а иногда даже воспользоваться спа-процедурами по медицинской страховке.

Baden-Baden - изысканный курорт с историей от античных бань до европейской знати XIX века. ЮНЕСКО признало его одним из "великих курортных городов Европы".

Два главных центра — элегантный Фридрихсбад и современная Каракалла. Оптимально посвятить им весь уикенд, посетив каждый в отдельный день.

Bad Ems - барочный город в долине реки Лан с богатой историей. Сердце курорта — гранд-отель Häcker с "Княжеской купальней", построенной для герцогини Альбертины Нассауской.

Здесь можно отдохнуть в термальных бассейнах, выпить воды из источника Рёмерквелле и прогуляться по уютному спа-кварталу.

Bad Kissingen в Баварии сочетает модерновую архитектуру, просторные курзалы и ухоженные сады. Спа-комплекс "ансамбль" включает курортный парк, купальню Луитпольда и знаменитый Фонтанный зал, где подают воду из местных источников.

Летом здесь проходит фестиваль классической музыки Kissinger Sommer.

Wiesbaden - один из старейших термальных курортов Европы с 26 источниками. Здесь можно искупаться в Кайзер-Фридрих-Терме, построенной на месте римской бани, или попробовать воду из Кохбруннена.

Центр городской жизни — Курхаус с залами, садами и архитектурой в стиле belle époque.

Эти города — не просто спа-курорты, а культурные центры, где история, оздоровление и красота природы соединяются в одном путешествии.

Уточнения

Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. По государственному устройству является федеративным государством; в состав государства входят 16 субъектов — федеральных земель.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Наука и техника
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Продливаем вкус свежих кабачков до весны: полезные рекомендации
Вирусный тренд TikTok: работает ли лёд для мытья полов
В Германии насчитывается более 350 курортных городов со словом Bad в названии
Забитый фильтр в АКПП может привести к повреждению важных механических компонентов
Учёные изучают метеорит из пояса астероидов, упавший в США
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Врач: мороженое снижает боль в горле за счёт охлаждающего эффекта
Обертывания, которые подтянут кожу и улучшат настроение в один вечер
Быстрые малосольные огурцы на минеральной воде: простой рецепт за 24 часа
Фокусник Амаяк Акопян вышел из тени и пожаловался на безработицу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.