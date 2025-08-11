Города с секретом в названии: чем манят немецкие курорты со словом Bad

В Германии насчитывается более 350 курортных городов со словом Bad в названии

В Германии находится более 350 курортных городов со словом Bad в названии. Это наследие римских времён, когда солдаты восстанавливали силы в минеральных источниках. Сегодня такие города известны чистым воздухом, целебной водой и роскошными спа-комплексами.

Здесь можно отдохнуть телом и душой, а иногда даже воспользоваться спа-процедурами по медицинской страховке.

Baden-Baden - изысканный курорт с историей от античных бань до европейской знати XIX века. ЮНЕСКО признало его одним из "великих курортных городов Европы".

Два главных центра — элегантный Фридрихсбад и современная Каракалла. Оптимально посвятить им весь уикенд, посетив каждый в отдельный день.

Bad Ems - барочный город в долине реки Лан с богатой историей. Сердце курорта — гранд-отель Häcker с "Княжеской купальней", построенной для герцогини Альбертины Нассауской.

Здесь можно отдохнуть в термальных бассейнах, выпить воды из источника Рёмерквелле и прогуляться по уютному спа-кварталу.

Bad Kissingen в Баварии сочетает модерновую архитектуру, просторные курзалы и ухоженные сады. Спа-комплекс "ансамбль" включает курортный парк, купальню Луитпольда и знаменитый Фонтанный зал, где подают воду из местных источников.

Летом здесь проходит фестиваль классической музыки Kissinger Sommer.

Wiesbaden - один из старейших термальных курортов Европы с 26 источниками. Здесь можно искупаться в Кайзер-Фридрих-Терме, построенной на месте римской бани, или попробовать воду из Кохбруннена.

Центр городской жизни — Курхаус с залами, садами и архитектурой в стиле belle époque.

Эти города — не просто спа-курорты, а культурные центры, где история, оздоровление и красота природы соединяются в одном путешествии.

