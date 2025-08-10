Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SPIS напомнила, что оптимальная продолжительность сна для взрослых — 7–9 часов
Сложный ремонт автомобилей в США делает выгоднее покупку новой машины
Щавель в тарелке: секреты приготовления ароматного супа
От льна до бамбука: какие ткани считаются экологичными и модными
Михаил Кожухов рассказал о своих впечатлениях от поездки в Северную Корею
Становая тяга и отжимания укрепят мышцы и суставы после 50 лет — тренер Джаррод Ноббе
По просьбе трудящихся горком КПСС организовал цикл бесед и докладов о великих идеалах коммунизма… — писала газета Правда 11 августа 1962 года
Варенье из малины: идеальный десерт для любого стола
Вице-президент США Джей Ди Вэнс: Трамп рассматривает пошлины против Китая за импорт российской нефти

Средневековые мосты и стеклянный Skywalk — в этом городе Боснии сошлись прошлое и будущее

Туристы могут посетить старый мост, мечеть и музеи в Мостаре в Боснии и Герцеговине
1:48
Туризм

Большинство туристов, планируя поездку в Европу, выбирают Италию, Францию или Испанию. Но есть страны, которые удивят не меньше. Босния и Герцеговина — доступное и красивое направление, а Мостар — её сердце, утопающее в горах и истории.

туризм, Босния, Мостар
Фото: Self-photographed by Andrić Branislav (me) is licensed under GNU Free Documentation License
туризм, Босния, Мостар

Город разделён рекой Неретвой и знаменит своей сказочной архитектурой, мостами и мощёными улочками.

Основанный в XV веке, он расцвёл при османах, когда появился главный символ — Старый мост. Пережив войну 1990-х, Мостар был восстановлен и вновь стал культурным центром.

Что обязательно увидеть

  • Старый мост — место для прогулок, фото и летних прыжков в воду с высоты 24 метров.
  • Рядом — музей с панорамой города.
  • Старый город без машин, с уютными кафе, рынком Куюнджилук и Кривым мостом — идеальной фотолокацией.
  • Мечеть Коски Мехмед-паши с минаретом и видом на Мостар.
  • Дом Кайтаз XVI века — пример османской архитектуры с садом.
  • Церковь Святых Петра и Павла и её "Колокольня мира" высотой 351 фут.
  • Музей жертв войны и геноцида — памятник трагической истории.

Панорамы и активный отдых

Поднимитесь на холм Фортика, прокатитесь на зиплайне или пройдитесь по Skywalk со стеклянным полом. На холме Хум вас ждёт 33-метровый Тысячелетний крест.

Романтика с воды

Завершите визит круизом по Неретве, проплыв под Старым мостом. А если останется время, отправляйтесь в Яйце — город с водопадами и озёрами, который называют одной из самых красивых точек Европы.

Уточнения

Мо́стар (босн. Mostar, серб. Мостар, хорв. Mostar) — город в Боснии и Герцеговине, административный центр одноимённой общины и Герцеговино-Неретвенского кантона в Федерации Боснии и Герцеговины, считается неофициальным центром исторической области Герцеговина, находится на реке Неретве и является пятым по численности населения городом страны.

Бо́сния и Герцегови́на (босн., серб. и хорв. Bosna i Hercegovina,) — государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Столица — город Сараево. Конституция страны не предусматривает государственного языка; населением главным образом используются боснийский, сербский и хорватский языки.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Учёные в Перми создали дешёвый электролит для водородной энергетики
Наука и техника
Учёные в Перми создали дешёвый электролит для водородной энергетики Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Последние материалы
Эндокринолог Барсуков: резкий отказ от сахара безопасен и полезен для организма
Доктор Бейли: кожа, селезёнка и лимфоузлы играют важную роль в защите организма
Утрата связи с природой: учёные дали тревожный прогноз
Простые секреты, чтобы флакон духов служил вам десятилетиями
Анастасия Костенко заявила, что ей надоели фанатки Дмитрия Тарасова
11 августа: Пугачев, Алькатрас и Семнадцать мгновений весны
Эксперты: кошки лучше запоминают имена из двух слогов со свистящими звуками
Полив огурцов молоком: неожиданный эффект для вашего сада
Врач Али Абдаал рекомендует кардио, силовые тренировки и контроль показателей здоровья
Рецепт сладких маринованных слив с винным уксусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.