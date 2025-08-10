Средневековые мосты и стеклянный Skywalk — в этом городе Боснии сошлись прошлое и будущее

Туристы могут посетить старый мост, мечеть и музеи в Мостаре в Боснии и Герцеговине

Большинство туристов, планируя поездку в Европу, выбирают Италию, Францию или Испанию. Но есть страны, которые удивят не меньше. Босния и Герцеговина — доступное и красивое направление, а Мостар — её сердце, утопающее в горах и истории.

Город разделён рекой Неретвой и знаменит своей сказочной архитектурой, мостами и мощёными улочками.

Основанный в XV веке, он расцвёл при османах, когда появился главный символ — Старый мост. Пережив войну 1990-х, Мостар был восстановлен и вновь стал культурным центром.

Что обязательно увидеть

Старый мост — место для прогулок, фото и летних прыжков в воду с высоты 24 метров.

— место для прогулок, фото и летних прыжков в воду с высоты 24 метров. Рядом — музей с панорамой города .

. Старый город без машин, с уютными кафе, рынком Куюнджилук и Кривым мостом — идеальной фотолокацией.

без машин, с уютными кафе, рынком Куюнджилук и Кривым мостом — идеальной фотолокацией. Мечеть Коски Мехмед-паши с минаретом и видом на Мостар.

с минаретом и видом на Мостар. Дом Кайтаз XVI века — пример османской архитектуры с садом.

XVI века — пример османской архитектуры с садом. Церковь Святых Петра и Павла и её "Колокольня мира" высотой 351 фут.

и её "Колокольня мира" высотой 351 фут. Музей жертв войны и геноцида — памятник трагической истории.

Панорамы и активный отдых

Поднимитесь на холм Фортика, прокатитесь на зиплайне или пройдитесь по Skywalk со стеклянным полом. На холме Хум вас ждёт 33-метровый Тысячелетний крест.

Романтика с воды

Завершите визит круизом по Неретве, проплыв под Старым мостом. А если останется время, отправляйтесь в Яйце — город с водопадами и озёрами, который называют одной из самых красивых точек Европы.

Мо́стар (босн. Mostar, серб. Мостар, хорв. Mostar) — город в Боснии и Герцеговине, административный центр одноимённой общины и Герцеговино-Неретвенского кантона в Федерации Боснии и Герцеговины, считается неофициальным центром исторической области Герцеговина, находится на реке Неретве и является пятым по численности населения городом страны.



Бо́сния и Герцегови́на (босн., серб. и хорв. Bosna i Hercegovina,) — государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Столица — город Сараево. Конституция страны не предусматривает государственного языка; населением главным образом используются боснийский, сербский и хорватский языки.

