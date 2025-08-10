Меньше стресса, больше контроля — водители Uber и 99 нашли замену такси

Многие водители с многолетним опытом работы в приложениях вроде Uber или 99 всё чаще отказываются от перевозки пассажиров и переходят на доставку посылок. Причина проста — такой формат даёт больше стабильности, выше доход и меньше стресса.
Пассажирские перевозки требуют долгих и непредсказуемых поездок, а доставка даёт возможность контролировать маршрут, рационально использовать время и зарабатывать больше на каждую милю.
Сообщается, что после перехода в доставку водители уменьшают ежедневный пробег, но при этом получают выше средний доход на маршрут. Меньше километров — меньше топлива, затрат на ремонт и физической усталости.
Работа с посылками избавляет от необходимости общаться с пассажирами, получать оценки или подстраиваться под скачки спроса.
Процесс становится спокойнее, а у водителя появляется ощущение контроля над ситуацией. Для многих это важнее, чем сами деньги.
Меньше пробок, меньше расходов и реже визиты в автосервис — всё это улучшает и физическое, и эмоциональное состояние.
Предсказуемый график позволяет лучше планировать личное время, чего сложно добиться в такси.
Перед тем как уйти в доставку, стоит:
Чем больше водителей выбирают доставку, тем сильнее конкуренция. Платформы уже вынуждены предлагать более выгодные тарифы и бонусы, чтобы удержать специалистов.
