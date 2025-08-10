Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Меньше стресса, больше контроля — водители Uber и 99 нашли замену такси

Водители Uber и 99 всё чаще переходят с пассажирских перевозок на доставку посылок из-за более высокого дохода
1:52
Туризм

Многие водители с многолетним опытом работы в приложениях вроде Uber или 99 всё чаще отказываются от перевозки пассажиров и переходят на доставку посылок. Причина проста — такой формат даёт больше стабильности, выше доход и меньше стресса.

Uber
Фото: Wikipedia by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Uber

Доставка вместо гонок

Пассажирские перевозки требуют долгих и непредсказуемых поездок, а доставка даёт возможность контролировать маршрут, рационально использовать время и зарабатывать больше на каждую милю.

Сообщается, что после перехода в доставку водители уменьшают ежедневный пробег, но при этом получают выше средний доход на маршрут. Меньше километров — меньше топлива, затрат на ремонт и физической усталости.

Эмоции под контролем

Работа с посылками избавляет от необходимости общаться с пассажирами, получать оценки или подстраиваться под скачки спроса.

Процесс становится спокойнее, а у водителя появляется ощущение контроля над ситуацией. Для многих это важнее, чем сами деньги.

Плюсы, которые чувствует и кошелёк, и здоровье

Меньше пробок, меньше расходов и реже визиты в автосервис — всё это улучшает и физическое, и эмоциональное состояние.

Предсказуемый график позволяет лучше планировать личное время, чего сложно добиться в такси.

Что учесть перед сменой формата

Перед тем как уйти в доставку, стоит:

  • сравнить доход на милю в обоих направлениях;
  • оценить среднее время и количество заказов в день;
  • подсчитать затраты на топливо и обслуживание;
  • понять, как новый график повлияет на здоровье.

Чем больше водителей выбирают доставку, тем сильнее конкуренция. Платформы уже вынуждены предлагать более выгодные тарифы и бонусы, чтобы удержать специалистов.

Уточнения

Uber Technologies Inc. ; Uber (Убер) — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
