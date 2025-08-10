Пекин, который живёт сразу в XII и XXI веке: маршрут для тех, кто любит контрасты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Название Пекина в переводе с китайского означает "северная столица". За свою долгую историю город сменил имя 12 раз, но сохранил особый характер. Он меньше и менее блестящий, чем Шанхай, но именно здесь лучше всего ощущается история Китая.

Пекин
Фото: Wikimedia Commons by N509FZ is licensed under Copyright Law of the People's Republic of China
Пекин

Если хотите прочувствовать город во всей его полноте, начните с этих мест.

Запретный город — сердце империи

Ожидать дворцовой роскоши здесь не стоит. Запретный город — это не дворец в привычном понимании, а огромный архитектурный комплекс. Почти тысяча зданий, и всё это можно увидеть только снаружи — внутрь не пускают. Но и без этого впечатлений хватит: масштаб поражает.

Хутоны — улицы, где остановилось время

Эти старые улочки появились ещё в XII веке. Они узкие, извилистые, тихие — и всё это в самом центре города. Здесь сохранились традиционные дома, старинные лавки и маленькие кафе. Современных зданий нет, словно время замерло. Недвижимость здесь дорогая: многие мечтают жить в этой особой атмосфере прошлого и при этом в центре столицы.

Солана и Гомао — лицо современного Пекина

Солана — популярное место для прогулок, особенно в выходные. Здесь есть всё: рестораны, бары у озера, детские площадки, танцующие фонтаны и эффектные арт-объекты.

Гомао же — это деловой Пекин. Район небоскрёбов, дорогих автомобилей, фешенебельных ресторанов и международных брендов. Здесь можно увидеть столицу с другой стороны — современной, динамичной и контрастной.

Уточнения

Пеки́н (кит. 北京, пиньинь Běijīng, палл. Бэйцзин, буквально: "Северная столица") — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
