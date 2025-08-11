Цифровой ключ к албанским пляжам: что скрывается за новой визой

Посол РФ: россияне могут получить электронную визу для поездок в Албанию

Посол России в Албании сообщил, что теперь российские туристы могут оформить электронную визу для поездок в эту страну.

Фото: commons.wikimedia.org by inoue-hiro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Албания

Процесс полностью дистанционный и осуществляется через государственный портал e-Albania, что упрощает подготовку к путешествию. Однако ожидать возобновления безвизового режима, действовавшего ранее в туристический сезон, в ближайшее время не стоит.

В течение нескольких лет власти Албании открывали безвизовый въезд для россиян с мая по октябрь, что значительно способствовало росту туристического потока. Но весной 2023 года страна изменила визовую политику, исключив Россию и ряд других государств из списка безвизовых. По словам албанской стороны, причиной стало стремление гармонизировать визовые и миграционные правила с нормами Европейского союза.

Такие изменения отразились на динамике туризма. Хотя направление остаётся перспективным в рамках российско-албанских отношений, новые визовые условия сделали поездки дороже и менее доступными. Ситуацию осложняет и то, что с марта 2022 года воздушное пространство Албании закрыто для российских авиаперевозчиков. В результате туристам приходится добираться транзитом через Стамбул или Белград, что увеличивает продолжительность и стоимость путешествия.

Дорогие авиабилеты и необходимость оформления визы уже повлияли на выбор россиян: многие предпочитают другие страны с более простыми и экономичными условиями въезда. Тем не менее, электронная виза через e-Albania открывает возможность посетить страну для тех, кто готов к дополнительным расходам и организационным шагам.

Эксперты отмечают, что при благоприятных политических и экономических условиях спрос на Албанию может восстановиться, особенно учитывая её потенциал для пляжного отдыха, культурного туризма и гастрономических маршрутов. Однако пока визовые ограничения и высокие цены на перелёты остаются главными барьерами для российских путешественников.

Уточнения

Алба́ния (алб. Shqipëria) — государство в западной части Балканского полуострова.

