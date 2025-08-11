Маршруты на 1000 километров и ужин за 2 000 рублей — вот почему стоит посетить этот шведский город

В Нюнесхамне коттедж у моря можно снять за 10,7 тыс. рублей в сутки — The Guardian

Нюнесхамн располагается на пригородной железнодорожной линии, всего в часе езды от Стокгольма. Нюнесхамн не столь роскошен, как более обеспеченные города в Швеции, но предлагает искреннюю атмосферу вдали от туристических толп.

Фото: ru.wikipedia.org by Tomasz Zugaj is licensed under free more info Нюнесхамн

Местные жители наслаждаются спокойной жизнью. Они отмечают, что здесь проще познакомиться с людьми и атмосфера дружелюбная.

Несмотря на то, что Швеция в целом считается дорогой страной, благодаря выгодному обменному курсу цены здесь вполне приемлемы. На Трехёрнинген за 100 фунтов стерлингов (около 10 700 руб.) в сутки можно арендовать уютный деревянный коттедж. Спа-пакет с завтраком обойдется в 45 фунтов (около 5 000 руб.). Здесь много живописных мест — набережная, с которой открывается вид на горизонт, и лесистая местность с тропами для прогулок.

Для любителей пеших прогулок Нюнесхамн является отправной точкой для обширной сети пешеходных маршрутов Сёрмландследен, протянувшейся на 1000 километров.

В центральной гавани Нюнесхамна кафе и рестораны привлекают множество туристов, желающих перекусить. Особой популярностью пользуется Nynäs Rökeri, коптильня с почти сорокалетней историей. Здесь копченый лосось, ассорти из морепродуктов и картофельный салат предлагаются по цене менее 20 фунтов (около 2 000 руб.). В расположенном рядом магазине можно приобрести свежую рыбу и традиционные шведские продукты, такие как вестерботтенский сырный пирог, хрустящие хлебцы и брусничный джем, сообщает The Guardian.

