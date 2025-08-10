Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киви, черника и авокадо: нужно добавить в рацион после 50 для здоровья и энергии
Чрезмерное удобрение: опасности перекорма клубники
Как сохранить вкус лета? Салат из баклажанов и перца – рецепт вкуснейшей заготовки на зиму
Аренда в Париже за 500 евро: что можно найти на минимальный бюджет
Минпромторг предлагает ограничить срок службы легковых машин 30 годами
Тренеры советуют начинать с лёгких упражнений после перерыва в спорте
Планета-гигант у Альфы Центавра: учёные изучают данные телескопа Джеймс Уэбб
Маска из овсянки: простая домашняя альтернатива дорогой косметике
Владимир Пресняков собрал вместе всех своих сыновей в Испании

Пассажир закурил в самолёте — пилот принял радикальное решение

Рейс United Airlines задержали на 4 часа из-за пассажира с марихуаной
0:51
Туризм

Пилот United Airlines отказался лететь из Сан-Франциско в Канкун, когда один из пассажиров закурил марихуану в туалете самолета.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Этот инцидент вызвал задержку рейса на четыре часа и активно обсуждался в сети, где некоторые спорили о правомерности решения пилота. Он выразил опасения, что во время теста на наркотики после приземления могут обнаружить следы марихуаны в его организме из-за косвенного контакта с веществом.

Рейс был сначала задержан по техническим причинам. А пассажиров высадили из самолета, и они ожидали новый экипаж.

Хотя многие считают, что пассивное курение в хорошо проветриваемом пространстве вряд ли приведет к положительному результату теста, пилот предпочел не рисковать своей карьерой, которая у него впереди.

Уточнения

Марихуа́на (исп. marijuana, marihuana) — психоактивное средство, получаемое из конопли, психоделического типа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Последние материалы
Минпромторг предлагает ограничить срок службы легковых машин 30 годами
Рейс United Airlines задержали на 4 часа из-за пассажира с марихуаной
Тренеры советуют начинать с лёгких упражнений после перерыва в спорте
Планета-гигант у Альфы Центавра: учёные изучают данные телескопа Джеймс Уэбб
Маска из овсянки: простая домашняя альтернатива дорогой косметике
Владимир Пресняков собрал вместе всех своих сыновей в Испании
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Забота о смородине в конце сезона: важные советы
Исследования показали: собаки понимают сотни слов и команд
Алан Лушников сообщил о первой за долгое время прибыли Ломо после реструктуризации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.