Пассажир закурил в самолёте — пилот принял радикальное решение

Рейс United Airlines задержали на 4 часа из-за пассажира с марихуаной

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пилот United Airlines отказался лететь из Сан-Франциско в Канкун, когда один из пассажиров закурил марихуану в туалете самолета.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Этот инцидент вызвал задержку рейса на четыре часа и активно обсуждался в сети, где некоторые спорили о правомерности решения пилота. Он выразил опасения, что во время теста на наркотики после приземления могут обнаружить следы марихуаны в его организме из-за косвенного контакта с веществом.

Рейс был сначала задержан по техническим причинам. А пассажиров высадили из самолета, и они ожидали новый экипаж.

Хотя многие считают, что пассивное курение в хорошо проветриваемом пространстве вряд ли приведет к положительному результату теста, пилот предпочел не рисковать своей карьерой, которая у него впереди.

Уточнения

Марихуа́на (исп. marijuana, marihuana) — психоактивное средство, получаемое из конопли, психоделического типа.

