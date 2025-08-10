Пассажир закурил в самолёте — пилот принял радикальное решение

Пилот United Airlines отказался лететь из Сан-Франциско в Канкун, когда один из пассажиров закурил марихуану в туалете самолета.
Этот инцидент вызвал задержку рейса на четыре часа и активно обсуждался в сети, где некоторые спорили о правомерности решения пилота. Он выразил опасения, что во время теста на наркотики после приземления могут обнаружить следы марихуаны в его организме из-за косвенного контакта с веществом.
Рейс был сначала задержан по техническим причинам. А пассажиров высадили из самолета, и они ожидали новый экипаж.
Хотя многие считают, что пассивное курение в хорошо проветриваемом пространстве вряд ли приведет к положительному результату теста, пилот предпочел не рисковать своей карьерой, которая у него впереди.
Марихуа́на (исп. marijuana, marihuana) — психоактивное средство, получаемое из конопли, психоделического типа.
