Три лица Новой Зеландии: где земля дышит паром, город тянется в небо, а остров хранит тайны вулканов

Новая Зеландия — страна, где всего за несколько дней можно увидеть и небоскрёбы, и спящие вулканы, и фантастические озёра. Здесь легко совместить городскую атмосферу, дикую природу и приключения.
Первое, что встречает туриста, — крупнейший город страны. Центр Окленда живёт вокруг телебашни и набережной, а чуть дальше начинаются километры одноэтажной застройки, создающей атмосферу тихого пригорода.
Башня с панорамной площадкой, баром и видом на гавань — главный символ города. Рядом — крупное казино, где царит азартная атмосфера. Даже те, кто никогда не пробовал играть, могут почувствовать особое волнение, оказавшись внутри.
Вулканическая активность в Новой Зеландии заметна особенно в Роторуа. Этот небольшой городок расположен в зоне, где земля буквально кипит под ногами.
Главная природная сцена — парк Уаи-о-Тапу. Утро начинается с извержения гейзера Леди Нокс, а затем туристы гуляют среди бурлящих кратеров и озёр, окрашенных в невероятные оттенки. Воздух пропитан запахом сероводорода, но виды заставляют забыть об этом: кажется, будто попал в другой мир.
Из Окленда на пароме можно добраться до Рангитото — спящего вулкана, который стал заповедником. Маршруты здесь пролегают по лавовым полям и тенистым лесам к вершине кратера.
Особое впечатление производят лавовые пещеры. Но важно помнить, что паромы отправляются строго по расписанию: пропустив последний, придётся ночевать на необитаемом острове.
