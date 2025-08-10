Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Три лица Новой Зеландии: где земля дышит паром, город тянется в небо, а остров хранит тайны вулканов

Окленд, Роторуа и Рангитото — ключевые места для путешествия по Новой Зеландии, по мнению гидов
1:51
Туризм

Новая Зеландия — страна, где всего за несколько дней можно увидеть и небоскрёбы, и спящие вулканы, и фантастические озёра. Здесь легко совместить городскую атмосферу, дикую природу и приключения.

Окленд, Новая Зеландия
Фото: commons.wikimedia.org by Richard N Horne, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Окленд, Новая Зеландия

Окленд: город небоскрёбов и набережных

Первое, что встречает туриста, — крупнейший город страны. Центр Окленда живёт вокруг телебашни и набережной, а чуть дальше начинаются километры одноэтажной застройки, создающей атмосферу тихого пригорода.

Башня с панорамной площадкой, баром и видом на гавань — главный символ города. Рядом — крупное казино, где царит азартная атмосфера. Даже те, кто никогда не пробовал играть, могут почувствовать особое волнение, оказавшись внутри.

Роторуа: земля, что дышит паром

Вулканическая активность в Новой Зеландии заметна особенно в Роторуа. Этот небольшой городок расположен в зоне, где земля буквально кипит под ногами.

Главная природная сцена — парк Уаи-о-Тапу. Утро начинается с извержения гейзера Леди Нокс, а затем туристы гуляют среди бурлящих кратеров и озёр, окрашенных в невероятные оттенки. Воздух пропитан запахом сероводорода, но виды заставляют забыть об этом: кажется, будто попал в другой мир.

Остров Рангитото: прогулка по лавовым полям

Из Окленда на пароме можно добраться до Рангитотоспящего вулкана, который стал заповедником. Маршруты здесь пролегают по лавовым полям и тенистым лесам к вершине кратера.

Особое впечатление производят лавовые пещеры. Но важно помнить, что паромы отправляются строго по расписанию: пропустив последний, придётся ночевать на необитаемом острове.

Уточнения

Вулкани́ческая ла́ва (от итал. lava) — раскалённая вулканическая масса, изливающаяся или выбрасываемая на поверхность при извержениях вулканов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
