Тропа в облаках: куда приводит дорога, начинающаяся на краю вулканического кратера

Кратерное озеро Килотоа в Эквадоре меняет цвет воды в зависимости от погоды и времени суток — гиды
2:00
Туризм

В Эквадоре можно за один день увидеть вулкан, тропики и старинный колониальный город. Но одно место выделяется особой магией — лагуна Килотоа, кратерное озеро, спрятанное почти на 4000 метрах над уровнем моря.

Лагуна Килотоа
Фото: commons.wikimedia.org by Arabsalam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лагуна Килотоа

Кратер, ветер и игра цвета

На подъезде к национальному парку Quilotoa нужно зарегистрироваться, вход здесь бесплатный. До смотровой площадки всего 10 минут, но уже на этом пути открываются виды, от которых трудно оторвать взгляд.

Перед вами — огромная бирюзовая чаша, заключённая в скалы. Кратер появился около восьми веков назад, после мощного извержения вулкана. Сегодня лагуна меняет цвет от малахитового до густого синего в зависимости от погоды, а глубина её достигает примерно 250 метров. Ветер здесь особенный — резкий, холодный, с ароматом горного воздуха.

Спуск к воде

У начала тропы встречают местные жители с мулами и лошадьми. Можно ехать верхом или пойти пешком. Тропа короткая — около двух километров, но песок и пыль делают каждый шаг маленьким испытанием. Ноги скользят, кроссовки быстро набиваются мелкими камешками.

На берегу тишины

У воды мир меняется. Здесь нет суеты, только шорох ветра и редкие голоса туристов. Вода прохладная, но не ледяная, и удивительно — пресная. Место словно заставляет говорить вполголоса, будто это природный храм.

Для опытных и выносливых путешественников существует тропа вокруг всего кратера длиной около 10–12 километров. На её прохождение уходит 4–6 часов, а каждый новый поворот открывает уникальный вид на лагуну. Однако нужно помнить, что погода в горах переменчива, и может внезапно начаться дождь.

Уточнения

Кра́тер вулка́на (др.-греч. κρατήρ — чаша) — чашеобразное или воронкообразное углубление на вершине или склоне вулканического конуса, вызванное вулканической активностью.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
