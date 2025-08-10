Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Кратерное озеро Килотоа в Эквадоре меняет цвет воды в зависимости от погоды и времени суток — гиды
Фадеев заявил, что Глюкоза потеряла популярность из-за гламурного образа жизни
Метаанализ: метод предварительного утомления мышц не доказал преимущества над классическим тренингом
Мастер маникюра Бетина Голдштейн назвала способ убрать пятна на ногтях от яркого лака
Привычка советских шофёров: зачем пинали колёса перед рейсом
Социализация учит собаку спокойно реагировать на шум, людей и животных
Причины ДТП c Максимом Галкиным*: версия артиста и состояние здоровья
Диетолог Толентино назвала 6 продуктов, которые быстро помогут поднять уровень сахара в крови

Сувениры, которые расскажут о Китае больше, чем фото в альбоме

Шёлк, маски китайской оперы и веера — популярные сувениры для туристов в Китае
1:48
Туризм

Поездка в Китай — это не только встречи с древними храмами, шумными рынками и ароматами уличной еды. Это ещё и возможность увезти с собой частичку страны, которая будет напоминать о путешествии долгие годы.

Открытый туризм в Китае
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Открытый туризм в Китае

Шелк: ткань, достойная императоров

Китайский шелк известен уже более пяти тысяч лет. Когда-то секрет его производства охраняли строжайше — за разглашение грозила смертная казнь. Кажется, часть этих тайн до сих пор хранится, ведь качество местного шелка поражает.

Хороший шелк — удовольствие не из дешёвых. Комплект постельного белья может стоить до 150 тысяч рублей, но можно ограничиться шейным платком или лёгким шарфом.

Как распознать настоящий шелк:

  • Он не просто блестит, а мягко переливается.

  • Не электризуется и не скатывается.

  • После смятия быстро выравнивается.

  • Летом в нём прохладно, зимой — тепло.

Маски: память о китайской опере

Китайская опера — зрелище, которое невозможно забыть. Маски здесь играют особую роль: по ним можно узнать характер героя и даже его судьбу.

Такой сувенир можно купить прямо в театре, а можно выбрать в любой сувенирной лавке. Маска украсит стену и добавит в интерьер немного восточной атмосферы.

Веер: красота и польза

Веер в Китае — это не только способ спастись от жары, но и предмет искусства. Их делают из бумаги, бамбука или шелка, украшают пейзажами, каллиграфией, цветочными мотивами.

Он может быть маленьким — для сумки, или большим — чтобы занять место на стене. И в любом случае останется стильным и практичным сувениром.

Уточнения

Ве́ер (от нем. Fächer — "веер") — небольшое, как правило, складное опахало для создания потока воздуха, овевающего лицо, шею и плечи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Наука и техника
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Метаанализ: метод предварительного утомления мышц не доказал преимущества над классическим тренингом
Мастер маникюра Бетина Голдштейн назвала способ убрать пятна на ногтях от яркого лака
Привычка советских шофёров: зачем пинали колёса перед рейсом
Социализация учит собаку спокойно реагировать на шум, людей и животных
Причины ДТП c Максимом Галкиным*: версия артиста и состояние здоровья
Диетолог Толентино назвала 6 продуктов, которые быстро помогут поднять уровень сахара в крови
Работодателям напомнили: незаконное лишение премии — правонарушение
Оптимальный срок пересадки клубники — конец августа, подтверждают аграрии
Декоративную штукатурку можно сделать из обычной шпатлёвки
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.