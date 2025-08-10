Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць обошлась в 15 миллионов рублей
Лимонная кислота против тёмного налёта унитаза: проверенный метод
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Правоохранители чаще останавливают грязные и тюнингованные автомобили — мнение экспертов
Силовые тренировки снижают риск травм у бегунов на 85% — данные метаанализа
В августе 2023 года Земля пройдёт пик метеорного потока Персеиды
Май Абрикосов заявил, что Настя Ивлеева имитирует деревенскую жизнь ради хайпа
Контакт соли или избытка сахара с дрожжами замедляет подъём теста — пекари
Европа усилила штрафы для туристов за нарушение местных правил до 3000 евро

Новый гибрид кафе и ресторана в Мумбаи: что скрывает уникальная Bomdia Brasserie

Секреты Bomdia Brasserie: гибрид кафе и ресторана в Мумбаи, который покоряет сердца
2:57
Туризм

В районе Матунга в Мумбаи появился новый гибрид кафе и ресторана, и, несмотря на внушительную площадь в 2000 кв. футов (около 190 кв. м), Bomdia Brasserie ощущается как укромное, укромное местечко.

небоскрёбы, Мумбаи
Фото: commons.wikimedia by Rakeshpate, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
небоскрёбы, Мумбаи

Это место, где утро начинается с мягкой дымки пастельного света, а вечер плавно переходит в более глубокие, интимные тона. За дизайн интерьера отвечает местная фирма Studio RCI, которая хотела, чтобы брассери «разворачивалось как история, деталь за деталью». Этот сюжет разворачивается на двух уровнях, каждый со своим тоном, темпом и пространственным ритмом.

Внизу находится кафе: светлое, спокойное, почти прибрежное по настроению. Приглушенная, минималистичная палитра позволяет материалу и форме взять на себя главную роль; изогнутые кварцевые и деревянные столы задают тон помещению, скульптурные и мягко органичные.

Освещение играет центральную роль в атмосфере: тотемные лампы от Harshita Jhamtani Designs создают рассеянный янтарный свет. Они сочетаются с тростниковыми, тканевыми и глиняными светильниками, усиливая ощущение тепла и тактильных ощущений. «Полы, клетчатые стены и потолок украшены узорами из плитки, вырезанными лазером, что создает визуальный ритм, связывающий все воедино», — объясняет Ручика Чхабрия, главный дизайнер Studio RCI.

Наверху обстановка приобретает более гнетущий оттенок. Задуманное как изысканное обеденное пространство, пространство становится более насыщенным: терракотовые, чернильно-синие и дымчатые нейтральные тона создают более атмосферную атмосферу.

Освещение остается ключевым элементом; зеркально отражая кафе внизу, внушительный скульптурный светильник из тростника от Hatsu. Мотив плитки, вырезанной лазером, также появляется, но в более смелом волнообразном узоре и более насыщенных тонах. Раздвижные двери были добавлены для создания уголков уединения для более тихих обедов.

Меню, как и само пространство, меняется в зависимости от того, где вы сидите. Внизу современное кафе предлагает широкий, но доступный выбор: кофе, чай, свежевыжатые соки, молочные коктейли и смузи, а также разнообразную выпечку и лёгкие закуски – от сладких до соленых.

Наверху ассортимент расширяется: континентальные блюда сочетаются с восточными и южноазиатскими нотками. Здесь есть пицца, салаты, сэндвичи, супы, а также димсамы, суши и сэндвичи. Домашняя еда с международным акцентом.

Уточнения

Мумба́и также Мумба́й — город на западе Индии, на побережье Аравийского моря. Столица штата Махараштра.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Университет Аделаиды: климатические изменения уничтожат до 75 % ареала гренландских китов
Кардио-упражнения по горам и велосипед помогают убрать обвисший живот
Ошибки в уходе, очищении и сне признаны факторами преждевременного старения кожи
Огурец как натуральное средство против улиток и слизней
Неправильная загрузка посуды убивает посудомоечную машину изнутри — эксперты по бытовой технике
Ольга Орлова заявила, что не стоит опускать руки после замершей беременности
После новостей о разводе: жена Диброва отправила сыновей подальше от московской суеты
Офтальмолог Норберт Пфайффер назвал 5 способов сохранить зрение до старости
Центр перспективной неврологии представил 5 правил улучшения памяти
Плёнка, керамика и уход за сиденьями: способы сохранить машину как новую
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.