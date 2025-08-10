Новый гибрид кафе и ресторана в Мумбаи: что скрывает уникальная Bomdia Brasserie

Секреты Bomdia Brasserie: гибрид кафе и ресторана в Мумбаи, который покоряет сердца

В районе Матунга в Мумбаи появился новый гибрид кафе и ресторана, и, несмотря на внушительную площадь в 2000 кв. футов (около 190 кв. м), Bomdia Brasserie ощущается как укромное, укромное местечко.

Фото: commons.wikimedia by Rakeshpate, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ небоскрёбы, Мумбаи

Это место, где утро начинается с мягкой дымки пастельного света, а вечер плавно переходит в более глубокие, интимные тона. За дизайн интерьера отвечает местная фирма Studio RCI, которая хотела, чтобы брассери «разворачивалось как история, деталь за деталью». Этот сюжет разворачивается на двух уровнях, каждый со своим тоном, темпом и пространственным ритмом.

Внизу находится кафе: светлое, спокойное, почти прибрежное по настроению. Приглушенная, минималистичная палитра позволяет материалу и форме взять на себя главную роль; изогнутые кварцевые и деревянные столы задают тон помещению, скульптурные и мягко органичные.

Освещение играет центральную роль в атмосфере: тотемные лампы от Harshita Jhamtani Designs создают рассеянный янтарный свет. Они сочетаются с тростниковыми, тканевыми и глиняными светильниками, усиливая ощущение тепла и тактильных ощущений. «Полы, клетчатые стены и потолок украшены узорами из плитки, вырезанными лазером, что создает визуальный ритм, связывающий все воедино», — объясняет Ручика Чхабрия, главный дизайнер Studio RCI.

Наверху обстановка приобретает более гнетущий оттенок. Задуманное как изысканное обеденное пространство, пространство становится более насыщенным: терракотовые, чернильно-синие и дымчатые нейтральные тона создают более атмосферную атмосферу.

Освещение остается ключевым элементом; зеркально отражая кафе внизу, внушительный скульптурный светильник из тростника от Hatsu. Мотив плитки, вырезанной лазером, также появляется, но в более смелом волнообразном узоре и более насыщенных тонах. Раздвижные двери были добавлены для создания уголков уединения для более тихих обедов.

Меню, как и само пространство, меняется в зависимости от того, где вы сидите. Внизу современное кафе предлагает широкий, но доступный выбор: кофе, чай, свежевыжатые соки, молочные коктейли и смузи, а также разнообразную выпечку и лёгкие закуски – от сладких до соленых.

Наверху ассортимент расширяется: континентальные блюда сочетаются с восточными и южноазиатскими нотками. Здесь есть пицца, салаты, сэндвичи, супы, а также димсамы, суши и сэндвичи. Домашняя еда с международным акцентом.

Уточнения

Мумба́и также Мумба́й — город на западе Индии, на побережье Аравийского моря. Столица штата Махараштра.

