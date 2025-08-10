Почему у тайских кошек нет хвостов — и при чём тут демоны на пороге

Путешественница из России описала подрезания хвостов кошкам в Таиланде

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что может поразить туриста в Таиланде сильнее тропических пляжей и буддийских храмов? Оказывается, некоторые привычки местных жителей способны удивить даже самых опытных путешественников.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Туризм в Таиланде

Почему у тайских кошек короткие хвосты

Самое неожиданное открытие — повсеместно подрезанные хвосты у кошек.

"Когда кошка забегает в дом, к ее хвосту может прицепиться демон. И никакой порог на входе в дом его не остановит. Поэтому почти у всех кошек в Таиланде подрезаны хвосты", — рассказала туристка.

Этот обычай тесно связан с верой в духов, которые могут проникнуть в дом, если не принять меры.

Пороги как защита от злых сил

В каждом здании Таиланда можно заметить приподнятые пороги. Это не элемент дизайна, а способ защитить жилище от "маленьких злых демонов". По поверью, они не могут переступить через такое препятствие.

День рождения как судьбоносный фактор

Тайцы придают огромное значение дню недели, на который выпадает рождение человека.

"Именно поэтому тайцы не любят естественные роды. Они хотят выбирать судьбу своего ребенка, а не решать ее "случайным образом"", — поясняет она.

Особая симпатия у местных жителей — к вторнику и субботе, а вот среда считается неблагоприятным днём.

Цвета и удача

Каждому дню недели соответствует свой цвет: понедельник — жёлтый, вторник — розовый и так далее. Местные стараются подбирать одежду "правильного" оттенка, чтобы привлечь удачу и гармонию в жизнь.

Другие заметки о тайской культуре

Многие отращивают длинный ноготь на мизинце — в этом скрыт свой смысл.

Детям при рождении дают прозвища.

Тайцы избегают прямого слова "нет" и нередко теряются в условиях многозадачности.

Любят покупать странные и ненужные вещи.

Еда здесь — настоящий культ.

Почему тайские дети не плачут

По словам Коноваловой, секрет в особых методах воспитания. Родители могут слегка запугивать детей, чтобы те росли честными и послушными. И, судя по результату, этот подход работает: детские истерики на улицах — редкость.

Уточнения

Купирование — это удаление или укорочение частей тела животного.



Де́мон (ст.‑слав. де́монъ от др.-греч. δαίμων [da͜ɪ́.mɔːn] "дух", "божество") — собирательное название сверхъестественных существ или духов, занимающих низшее по сравнению с богами положение, которые могут играть как положительную, так и отрицательную роль.

