Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёный чай: напиток №1 для здоровья печени – научные факты
Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию
Масла, сыворотки и эмульсии: как каждый продукт влияет на ваши волосы
Пробег свыше 100 тысяч и частые поломки — повод продать автомобиль
Оформить интерьер натуральными материалами можно с помощью японского стиля ваби-саби
Что нужно знать, прежде чем завести гигантскую собаку
Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии без мужа на фоне скандала
Дочь Виктории Бони призналась, что не знает, как зовут Пушкина
Нетканый материал и лапник создают тёплую и дышащую защиту для роз

Почему у тайских кошек нет хвостов — и при чём тут демоны на пороге

Путешественница из России описала подрезания хвостов кошкам в Таиланде
2:18
Туризм

Что может поразить туриста в Таиланде сильнее тропических пляжей и буддийских храмов? Оказывается, некоторые привычки местных жителей способны удивить даже самых опытных путешественников.

Туризм в Таиланде
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Туризм в Таиланде

Почему у тайских кошек короткие хвосты

Самое неожиданное открытие — повсеместно подрезанные хвосты у кошек.

"Когда кошка забегает в дом, к ее хвосту может прицепиться демон. И никакой порог на входе в дом его не остановит. Поэтому почти у всех кошек в Таиланде подрезаны хвосты", — рассказала туристка.

Этот обычай тесно связан с верой в духов, которые могут проникнуть в дом, если не принять меры.

Пороги как защита от злых сил

В каждом здании Таиланда можно заметить приподнятые пороги. Это не элемент дизайна, а способ защитить жилище от "маленьких злых демонов". По поверью, они не могут переступить через такое препятствие.

День рождения как судьбоносный фактор

Тайцы придают огромное значение дню недели, на который выпадает рождение человека.

"Именно поэтому тайцы не любят естественные роды. Они хотят выбирать судьбу своего ребенка, а не решать ее "случайным образом"", — поясняет она.

Особая симпатия у местных жителей — к вторнику и субботе, а вот среда считается неблагоприятным днём.

Цвета и удача

Каждому дню недели соответствует свой цвет: понедельник — жёлтый, вторник — розовый и так далее. Местные стараются подбирать одежду "правильного" оттенка, чтобы привлечь удачу и гармонию в жизнь.

Другие заметки о тайской культуре

  • Многие отращивают длинный ноготь на мизинце — в этом скрыт свой смысл.
  • Детям при рождении дают прозвища.
  • Тайцы избегают прямого слова "нет" и нередко теряются в условиях многозадачности.
  • Любят покупать странные и ненужные вещи.
  • Еда здесь — настоящий культ.

Почему тайские дети не плачут

По словам Коноваловой, секрет в особых методах воспитания. Родители могут слегка запугивать детей, чтобы те росли честными и послушными. И, судя по результату, этот подход работает: детские истерики на улицах — редкость.

Уточнения

Купирование — это удаление или укорочение частей тела животного. 

Де́мон (ст.‑слав. де́монъ от др.-греч. δαίμων [da͜ɪ́.mɔːn] "дух", "божество") — собирательное название сверхъестественных существ или духов, занимающих низшее по сравнению с богами положение, которые могут играть как положительную, так и отрицательную роль.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Зелёный чай: напиток №1 для здоровья печени – научные факты
Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию
Путешественница из России описала подрезания хвостов кошкам в Таиланде
Масла, сыворотки и эмульсии: как каждый продукт влияет на ваши волосы
Пробег свыше 100 тысяч и частые поломки — повод продать автомобиль
Оформить интерьер натуральными материалами можно с помощью японского стиля ваби-саби
Что нужно знать, прежде чем завести гигантскую собаку
Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии без мужа на фоне скандала
Дочь Виктории Бони призналась, что не знает, как зовут Пушкина
Нетканый материал и лапник создают тёплую и дышащую защиту для роз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.