Тутанхамон ждёт гостей: в Египте открывается музей, о котором мечтал весь мир

Египет откроет Большой Египетский музей 1 ноября 2025 года — Мадбули
2:53
Туризм

1 ноября 2025 года Египет ждёт историческое событие мирового масштаба — именно в этот день состоится полное открытие Большого Египетского музея (GEM). Президент Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил дату, а премьер-министр Мостафа Мадбули заявил на заседании правительства в Новой административной столице, что все структуры уже на финишной прямой подготовки.

Новый мезуй в Египте
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Новый мезуй в Египте

"Это не просто запуск нового культурного объекта, а важная веха в истории Египта", — подчеркнул Мадбули, добавив, что церемония соберёт высокопоставленных гостей со всего мира и будет сопровождаться масштабными культурными мероприятиями.

Почему GEM называют музеем мечты

Расположенный всего в нескольких сотнях метров от пирамид Гизы, GEM станет крупнейшим археологическим музеем в мире — его площадь впечатляет: 490 000 м². Панорамные окна откроют вид на одно из семи чудес света, а экспозиции займут место среди лучших мировых музеев.

Проект разработан ирландской архитектурной студией Heneghan Peng Architects. В коллекции — свыше 100 000 артефактов, охватывающих все эпохи Древнего Египта.

Пять причин, почему российским туристам стоит попасть в GEM

1. Тутанхамон во всей красе
Впервые с момента открытия гробницы в 1922 году здесь будут представлены все 5 000 предметов из захоронения — от золотой маски и саркофагов до колесниц и украшений. Для ценителей исторического масштаба — это настоящая находка.

2. Современные музейные технологии
Интерактивные экспозиции, мультимедийные инсталляции, продуманное освещение и удобная навигация заменят тесные залы старого Каирского музея.

3. Комфорт в любое время года
Климат-контроль, просторные залы, кафе, сувенирные магазины — всё для того, чтобы провести в музее целый день без усталости.

4. Вид на пирамиды
Можно совместить визит в музей с экскурсией к пирамидам, а панорамные виды дополнят атмосферу.

5. Масштаб и амбиции
GEM конкурирует с Лувром, Британским музеем и Пергамон-музеем по числу экспонатов и уровню значимости.

Культурный рывок для Египта

Музей — не только выставки. Здесь есть современные лаборатории по реставрации, образовательные пространства и удобная туристическая инфраструктура. Египет планирует принимать 18 млн иностранных туристов к 2025 году, и GEM станет ключевым фактором в достижении этой цели.

Уточнения

Тутанхамо́н (Тутанхато́н) (копт. Ⲧⲟⲩⲧⲁⲛⲭⲁⲙⲱⲛ) — фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332—1323 годах до н. э. 

Эль-Ги́за (араб. مدينة الجيزة‎ [el ˈgiːze], масри: [elˈgiːzæ]; копт. Ⲅⲓⲍⲁ [ˈgiːza], Ϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥ [tiˈpeːrsis], позднекопт./бохарск. Дибарсис) — город в Арабской Республике Египет, в Верхнем Египте, на левом берегу Нила, станция на железной дороге Каир — Асуан, юго-западный пригород Каира.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
