Европа объявила войну туристическим привычкам: штрафы растут, а терпение на нуле

4:27
Туризм

Этим летом поездка по Европе может обернуться неожиданными расходами, а уже в следующем году туристам, вероятно, придётся быть ещё осторожнее. Всё из-за новых строгих правил поведения, которые всё активнее вводят популярные туристические направления. Нарушителей ждут ощутимые штрафы, а меры с каждым сезоном становятся жёстче.

Штрафы туристам
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Штрафы туристам

Главная цель таких ограничений — защита интересов жителей и туристов, которые ведут себя ответственно.

"Мы должны действовать, руководствуясь двумя основными идеями: защитой и сохранением окружающей среды и обеспечением гармонии туризма с нашим обществом.", — заявил мэр Кальвии на Майорке Хуан Антонио Аменгуаль

Почему правила стали строже

Ещё недавно строгие кодексы поведения встречались в основном в уникальных и уязвимых регионах — например, на Галапагосских островах или в саамских деревнях Лапландии. Но теперь подобные ограничения появляются даже в оживлённых пляжных курортах.

"Местные жители сыты по горло. Эти штрафы — сигнал о том, что местные сообщества хотят вернуть себе пространство. Дело не в том, что туристы стали хуже, а в том, что терпимость к ним ослабла. И важно учитывать, что не каждый штраф — это репрессии: некоторые — это призыв к уважению", — по словам сторонницы ответственного туризма Биргитты Шпее-Кёниг.

Громкие примеры

  • Малага, Испания — кампания "Улучшите своё пребывание" призывает гостей не мусорить, избегать шума, одеваться прилично и соблюдать правила для электросамокатов.
  • Албуфейра, Португалия — штрафы за всё: от прогулок в купальниках до оставленных тележек из супермаркетов.

Самые дорогие нарушения

Турпром составил список штрафов с переводом в рубли:

  • 3000 € (≈ 300 000 ₽) — распитие алкоголя в общественных местах (Майорка, Ибица, Магалуф, Канары).
  • 2500 € (≈ 250 000 ₽) — прогулка в Чинкве-Терре (Италия) в неподходящей обуви.
  • 1500 € (≈ 150 000 ₽) — ношение купальника вне пляжа (Барселона, Албуфейра, Сплит, Сорренто, Канны, Венеция).
  • 1000 € (≈ 100 000 ₽) — сбор ракушек или камней на пляже (Греция).
  • 750 € (≈ 75 000 ₽) — нарушение общественного порядка, хамство (Малага).
  • 500 €+ (≈ 50 000 ₽+) — нарушение правил на борту самолётов Ryanair.
  • 350 € (≈ 35 000 ₽) — купание в каналах Венеции.
  • 300 € (≈ 30 000 ₽) — вождение в шлёпанцах, босиком или в сандалиях (Испания, Греция, Италия, Франция, Португалия).
  • 90 € (≈ 9000 ₽) — курение на общественных пляжах и детских площадках (Франция).
  • 62 € (≈ 6200 ₽) — отстёгивание ремня или вставание до окончания руления самолёта (Турция).

Зачем это всё

"Хотя эти правила могут показаться строгими и карательными, когда их перечисляют, они призваны поощрять ответственные и чуткие путешествия. Они призваны защитить отдых подавляющего большинства людей, которые ведут себя ответственно", — уверена руководитель пресс-службы Испанского туристического бюро в Лондоне Джессика Харви Тейлор.

Как избежать штрафов

  • Выбирайте закрытую удобную обувь для вождения.
  • При выходе с пляжа прикрывайте купальник или плавки.
  • Употребляйте алкоголь только в барах, ресторанах и отелях.
  • Не забирайте ракушки или камни — лучше сфотографируйте.
  • Не купайтесь в венецианских каналах — это и штраф, и риск для здоровья.

Любимые направления до санкций

До ограничений российские туристы чаще всего выбирали:
Италию, Испанию, Грецию, Францию, Чехию, Германию и Кипр — за климат, культуру, гастрономию и гостеприимство.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. 

Привы́чка— в психологии сложившийся способ поведения, осуществление которого в определённой ситуации приобретает для индивида характер потребности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
