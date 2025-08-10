Европа объявила войну туристическим привычкам: штрафы растут, а терпение на нуле

Этим летом поездка по Европе может обернуться неожиданными расходами, а уже в следующем году туристам, вероятно, придётся быть ещё осторожнее. Всё из-за новых строгих правил поведения, которые всё активнее вводят популярные туристические направления. Нарушителей ждут ощутимые штрафы, а меры с каждым сезоном становятся жёстче.
Главная цель таких ограничений — защита интересов жителей и туристов, которые ведут себя ответственно.
"Мы должны действовать, руководствуясь двумя основными идеями: защитой и сохранением окружающей среды и обеспечением гармонии туризма с нашим обществом.", — заявил мэр Кальвии на Майорке Хуан Антонио Аменгуаль.
Ещё недавно строгие кодексы поведения встречались в основном в уникальных и уязвимых регионах — например, на Галапагосских островах или в саамских деревнях Лапландии. Но теперь подобные ограничения появляются даже в оживлённых пляжных курортах.
"Местные жители сыты по горло. Эти штрафы — сигнал о том, что местные сообщества хотят вернуть себе пространство. Дело не в том, что туристы стали хуже, а в том, что терпимость к ним ослабла. И важно учитывать, что не каждый штраф — это репрессии: некоторые — это призыв к уважению", — по словам сторонницы ответственного туризма Биргитты Шпее-Кёниг.
Турпром составил список штрафов с переводом в рубли:
"Хотя эти правила могут показаться строгими и карательными, когда их перечисляют, они призваны поощрять ответственные и чуткие путешествия. Они призваны защитить отдых подавляющего большинства людей, которые ведут себя ответственно", — уверена руководитель пресс-службы Испанского туристического бюро в Лондоне Джессика Харви Тейлор.
До ограничений российские туристы чаще всего выбирали:
Италию, Испанию, Грецию, Францию, Чехию, Германию и Кипр — за климат, культуру, гастрономию и гостеприимство.
