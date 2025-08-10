35-градусная жара и 7 блюд на обед: российская путешественница испытала пищевой шок от гватемальской кухни

Гватемальцы на обед едят 7 горячих блюд под палящим солнцем

Российская блогер и путешественница Марина Ершова поделилась своими впечатлениями о кухне Гватемалы в личном блоге.

Она рассказала, что жители этой латиноамериканской страны привыкли на обед есть сразу несколько сытных блюд: рис, фасоль, курицу или говядину в соусе, кукурузные лепешки, салат из капусты с морковью и уксусом, а также авокадо, творог или жареный банан.

"Как в жару плюс 35 градусов можно есть одновременно фасоль, рис, мясо и жареные лепешки с салатом?" — удивляется Ершова.

Местные же, по ее словам, принимают такую пищу без перерыва, а после обеда обычно отдыхают и переваривают еду до ужина.

Ужин в Гватемале во многом похож на обед, после которого принято пить кофе с сахаром и хлебом. Несмотря на сомнения, блогер признается, что тоже ела эту еду и даже немного поправилась из-за её жирности и обилия.

