От льда к цветущим паркам: летняя Скандинавия ломает стереотипы о севере

Осло, Берген, Стокгольм и Копенгаген подходят для летнего отдыха в Скандинавии — туроператоры

Лето в Скандинавии — это не просто сезон, а особое состояние. Здесь меняется ритм жизни: города наполняются фестивалями и уличными мероприятиями, парки становятся местом встреч, а длинные светлые дни позволяют наслаждаться природой до позднего вечера.

Фото: flickr.com by Benoît Derrier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стокгольм

Чем особа Скандинавия летом

Зимой здесь царит холод и тишина, но летом всё оживает. Уличные концерты, пикники на берегу озёр, прогулки по набережным и даже купание в кристально чистых водоёмах — обычное дело.

В прибрежных районах жизнь течёт медленнее, а любители активного отдыха отправляются в походы, парусные прогулки или занимаются каякингом.

География и состав региона

Классическая Скандинавия включает Швецию и Норвегию, а также северо-запад Финляндии. Исторически сюда относят и Данию, Исландию, а также Гренландию.

Все эти страны объединяют богатое викингское наследие, близость к морю и любовь к природе.

Как отдыхать по-скандинавски

Главный секрет — жить как местные: устраивать пикники в парках, пробовать сэндвичи с морепродуктами, участвовать в фестивалях, плавать в озёрах и исследовать фьорды.

Многие путешественники арендуют небольшие коттеджи с садом, чтобы прочувствовать деревенский ритм.

Благодаря мосту между Данией и Швецией, а также удобным поездам и автобусам, можно за одну поездку посетить несколько стран.

Города, которые стоит увидеть

Осло — сочетает современную архитектуру с природой. Обязательно посетите музей кораблей викингов, музей Фрама и старые районы.

Берген — "ворота к фьордам", старый район Бригген входит в список ЮНЕСКО, а пейзажи вокруг будто сошли с картин.

Стокгольм — город на 14 островах с музеем Васа, Королевским дворцом и атмосферным Гамла Стан.

Гётеборг — столица морепродуктов и семейных развлечений, здесь находится парк Лисеберг и красивый архипелаг.

Копенгаген — сказочный Нюхавн, парк Тиволи, дворцы Амалиенборг и Кристиансборг, уютные кафе и масса летних фестивалей.

Скандинавское лето — это возможность увидеть север с его солнечной стороны и открыть для себя другой, тёплый ритм жизни.

Скандина́вия (лат. Scadinauia, дат. и швед. Skandinavien, норв. Skandinavia) — историко-культурный регион на севере Европы, охватывающий Скандинавский полуостров, полуостров Ютландия и прилегающие острова (Готланд, Зеландию и др.). Традиционно Скандинавия включает в себя три страны — Данию, Норвегию и Швецию. В некоторых источниках Исландию.

