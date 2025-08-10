Скрытый рай Саронического залива в Греции покоряет павлинами и прозрачным морем

Остров Монастырь в Сароническом заливе остаётся заповедником дикой природы Греции

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрятанный в Сароническом заливе остров Монастырь — это место, где время словно замерло. Добраться сюда можно только по воде: на частном катере или лодке из порта Эгина или Пердики. Когда-то, с 1960 по 1990 год, остров был заповедником дикой природы, и до сих пор здесь сохранилась уникальная экосистема.

Фото: commons.wikimedia.org by Rosa-Maria Rinkl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ остров Монастырь

Животные и растения

Монастырь — настоящий рай для животных. Здесь свободно гуляют павлины, белки, дикие козы и олени.

Раньше жили и пони, но они исчезли. Ландшафт украшают сосновые леса, оливковые рощи, кедры и щина, создавая тень и наполняя воздух свежестью.

Пляжи и виды

Западная часть острова утопает в соснах и оборудована для отдыха: есть прокат зонтиков и столовая.

Восточный пляж, наоборот, дикий и скалистый, с кристально чистой водой и уединённой атмосферой.

В центре острова возвышается обсерватория, откуда открывается завораживающий вид на Саронический залив.

Как добраться

Остров расположен между Эгиной и Агистри, всего в 1,8 км от Партридж-Харбора. Из Пердики сюда ходят лодки каждые полчаса, а для компаний можно заказать водное такси.

Важные правила

Здесь нельзя ночевать, кормить животных или оставлять мусор. Домашних питомцев тоже не пускают. Всё необходимое — вода, солнцезащитный крем, головной убор и зонтик — нужно привезти с собой.

Монастырь — это редкий уголок Греции, где можно провести день в окружении дикой природы, прозрачного моря и полной тишины.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

