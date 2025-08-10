Испания без толп туристов: в этих 6 городах не встречают иностранцев водяными пистолетами

Испания давно борется с овертуризмом: шумные вечеринки, дорогая аренда, усталые местные жители. Барселона встречала туристов водяными пистолетами, а жители Майорки открыто просили гостей не приезжать. Но есть уголки, где всё иначе — меньше людей, больше аутентичности.
Древнейший порт Западной Европы с золотыми пляжами и улочками, дышащими историей. Ла-Калета, башня Тавира и свежайшие морепродукты — без барселонских толп.
Эпицентр фламенко и родина хереса. Атмосфера Андалусии без туристической суеты, прямые рейсы из Лондона, Манчестера и других городов.
Римский амфитеатр, храм Дианы, мост через Гвадиану — и почти нет туристов. Город в Эстремадуре ещё и привлекает цифровых кочевников щедрыми бонусами.
Сердце винодельческого региона Ла-Риоха. Здесь вечера проходят в тапас-барах, а днём можно дегустировать вина мирового уровня прямо на виноградниках.
Город на скале с легендарными "висячими домами". Средневековые улочки, мост Сан-Пабло и природный парк Серрания-де-Куэнка — всего в двух часах от Мадрида.
Белоснежные дома, цветущие улочки и пляжи Коста-дель-Соль без людской давки. Пласа-де-лас-Флорес и горы Сьерра-Бермеха — бонус для тех, кто ищет баланс моря и природы.
