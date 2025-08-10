Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Испания без толп туристов: в этих 6 городах не встречают иностранцев водяными пистолетами

Кадис, Херес, Мерида, Логроньо, Куэнка, Эстепона в Испании подходят для спокойного отдыха
1:36
Туризм

Испания давно борется с овертуризмом: шумные вечеринки, дорогая аренда, усталые местные жители. Барселона встречала туристов водяными пистолетами, а жители Майорки открыто просили гостей не приезжать. Но есть уголки, где всё иначе — меньше людей, больше аутентичности.

Испания
Фото: commons.wikimedia.org by Santiagova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Испания

Кадис

Древнейший порт Западной Европы с золотыми пляжами и улочками, дышащими историей. Ла-Калета, башня Тавира и свежайшие морепродукты — без барселонских толп.

Херес-де-ла-Фронтера

Эпицентр фламенко и родина хереса. Атмосфера Андалусии без туристической суеты, прямые рейсы из Лондона, Манчестера и других городов.

Мерида

Римский амфитеатр, храм Дианы, мост через Гвадиану — и почти нет туристов. Город в Эстремадуре ещё и привлекает цифровых кочевников щедрыми бонусами.

Логроньо

Сердце винодельческого региона Ла-Риоха. Здесь вечера проходят в тапас-барах, а днём можно дегустировать вина мирового уровня прямо на виноградниках.

Куэнка

Город на скале с легендарными "висячими домами". Средневековые улочки, мост Сан-Пабло и природный парк Серрания-де-Куэнка — всего в двух часах от Мадрида.

Эстепона

Белоснежные дома, цветущие улочки и пляжи Коста-дель-Соль без людской давки. Пласа-де-лас-Флорес и горы Сьерра-Бермеха — бонус для тех, кто ищет баланс моря и природы.

Уточнения

Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España,) — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (автономное сообщество Канарские острова, автономные города Сеута и Мелилья и малые суверенные территории). Столица — Мадрид.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
