Водопады, горы и тихие острова: где в Индии сезон дождей украшает пейзаж

Когда первые капли бьют по листве, а в воздухе витает землистый запах, становится ясно — в Индии начался сезон дождей, который продолжается с июня по сентябрь. Вместе с ним — особое настроение: старые мелодии, длинные поездки, тарелка горячих пакор… и желание увидеть Индию в её самой романтичной версии.
В сезон муссонов побережье Конкана раскрывается по-новому. Дудхсагарские водопады в это время особенно величественны, а тропы к ним — живописны. Помимо пляжей стоит увидеть заповедник Нетравали, Чорла-Гхат и тихий остров Дивар.
Западные Гаты в дождливое время — это зелёные склоны, туманные дороги и шумные водопады. Лохагад-форт и сладости чикки — обязательные пункты программы.
Единственный горный курорт штата оживает у озера Накки. Храмы Дилвара впечатляют мраморной резьбой, а закаты здесь словно со старых открыток.
Пышная зелень, водопады Минмутти и Сучипара, пещеры Эдаккал с древними рисунками — каждая прогулка здесь превращается в приключение.
Город озёр в дождь приобретает особую мягкость. Пичола, городской дворец, Багор-ки-Хавели — здесь дождливая погода только добавляет шарма.
Рай для любителей природы. Водопады Кудлу, Баркана, Онаке Абби и вечерний чай на смотровой площадке — идеальный рецепт спокойного уик-энда.
Спокойные пляжи и туманная зелень делают Гокарну укрытием от туристического шума.
Берите удобную обувь, дождевик и проверяйте прогноз — ливни могут перекрыть доступ к некоторым местам.
Муссо́ны (от араб. موسم, mawsim, — время года, посредством фр. mousson) — ветры, направленные с океанов на материки в летнее время и с материков в океаны в зимнее время. Свойственны тропическим приморским областям и некоторым приморским местностям умеренного пояса (Дальний Восток).
Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. Занимает 1-е место в мире по численности населения и седьмое по территории. Столица — Нью-Дели.
