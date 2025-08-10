Водопады, горы и тихие острова: где в Индии сезон дождей украшает пейзаж

В Индии в сезон дождей стоит посетить Гоа, Ваянад, Маунт-Абу, Удайпур

Когда первые капли бьют по листве, а в воздухе витает землистый запах, становится ясно — в Индии начался сезон дождей, который продолжается с июня по сентябрь. Вместе с ним — особое настроение: старые мелодии, длинные поездки, тарелка горячих пакор… и желание увидеть Индию в её самой романтичной версии.

Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Индия

Гоа

В сезон муссонов побережье Конкана раскрывается по-новому. Дудхсагарские водопады в это время особенно величественны, а тропы к ним — живописны. Помимо пляжей стоит увидеть заповедник Нетравали, Чорла-Гхат и тихий остров Дивар.

Лонавала, Махараштра

Западные Гаты в дождливое время — это зелёные склоны, туманные дороги и шумные водопады. Лохагад-форт и сладости чикки — обязательные пункты программы.

Маунт-Абу, Раджастхан

Единственный горный курорт штата оживает у озера Накки. Храмы Дилвара впечатляют мраморной резьбой, а закаты здесь словно со старых открыток.

Ваянад, Керала

Пышная зелень, водопады Минмутти и Сучипара, пещеры Эдаккал с древними рисунками — каждая прогулка здесь превращается в приключение.

Удайпур, Раджастхан

Город озёр в дождь приобретает особую мягкость. Пичола, городской дворец, Багор-ки-Хавели — здесь дождливая погода только добавляет шарма.

Агумбе, Карнатака

Рай для любителей природы. Водопады Кудлу, Баркана, Онаке Абби и вечерний чай на смотровой площадке — идеальный рецепт спокойного уик-энда.

Гокарна, Карнатака

Спокойные пляжи и туманная зелень делают Гокарну укрытием от туристического шума.

Берите удобную обувь, дождевик и проверяйте прогноз — ливни могут перекрыть доступ к некоторым местам.

