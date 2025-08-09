Экскурсии в трущобы не туризм, а вторжение? Эти туры могут ранить сильнее, чем кажется

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Мумбаи и Рио-де-Жанейро призвали пересмотреть отношение к экскурсиям в бедные кварталы
Туризм

В шумных переулках Дхарави, среди керамики, тканей и мастерских, я встретил Рагху. Он задал вопрос, который резанул по сознанию.

социальное неравенство
Фото: commons.wikimedia.org by Ryan from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
социальное неравенство

Личный опыт и переоценка

Моё первое знакомство с подобным туризмом было в Йоханнесбурге. Частный гид из Соуэто показал мне яркие дома, очередь к единственному бесплатному Wi-Fi и музеи, связанные с Манделой и Туту. Но весь путь я чувствовал неловкость — сидел в прохладной машине, пока люди снаружи жили своей обычной жизнью, а мы — наблюдали.

В Мумбаи я решил не участвовать в организованном туре, а пришёл сам, чтобы купить местные товары. Именно тогда разговор с Рагху заставил понять: такие экскурсии часто становятся болезненным напоминанием о неравенстве.

Почему я теперь отказываюсь от таких туров

В Рио, во время карнавала, местный гид Бруно прямо сказал: не стоит идти в фавелы — это небезопасно. На реплику туриста "Мы хотим увидеть настоящий Рио" он ответил: "Наши пляжи, тропические леса и Сахарная Голова — тоже настоящий Рио".

Проблема не только в самих визитах, а в том, как туристы взаимодействуют с местными. Даже если поездка организована жителями, сопровождается домашней едой и рассказами, она может оставить у людей чувство вторжения.

Если всё же решитесь

Важно спросить туроператора: куда идут деньги, участвуют ли местные в планировании, есть ли реальная польза для района. И главное — относиться к жителям как к людям, а не к экспонатам.

Уточнения

Фаве́лы (порт. favela) — трущобы в городах Бразилии, часто расположенные на склонах гор. В фавелах отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности. Многие современные фавелы возникли в 1970-х годах вследствие ускорения процессов урбанизации в Бразилии. Слово "фавела" происходит от названия холма Morro da Favela, который, в свою очередь, назван так из-за одноимённого масличного растения "favela"

Ге́тто (от итал. ghetto nuovo «новая литейная») — части крупных городов, отведенные для добровольного или принудительного проживания меньшинств в современном мире в результате социального, правового или экономического давления. Изначально термин употреблялся только для районов проживания иудеев или евреев, а позже для обозначения неблагополучных районов в целом.

