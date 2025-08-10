Хоббиты будут рады вас видеть: тропа в этой английской деревне ведёт в мир Толкина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В английской деревне Херст-Грин открыт туристический маршрут по местам, связанным с Толкином
Туризм

Многие фанаты Толкина мечтают увидеть Новую Зеландию, но вдохновение для Средиземья можно найти и в Англии. В тихой долине Риббл проложена Тропа Толкина — живописный пешеходный маршрут, который местные связывают с миром хоббитов.

Тропа Толкина, Англия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тропа Толкина, Англия

Маршрут, полный намёков на Средиземье

Прогулка длиной 5,5 мили (около 3 часов) начинается и заканчивается у старинного паба Shireburn Arms в деревне Херст-Грин. Здесь, среди полей и лесов, во время Второй мировой войны жил Толкин — в колледже Стонихёрст, где преподавал его сын.

Названия окрестностей, например, Шир-Лейн, и виды старинных лесов могли подсказать писателю образы мирного Шира.

Паром Хакинг, перевозивший пассажиров через реку Риббл, считают прообразом парома Баклбери из "Братства Кольца". А новый корпус колледжа, возможно, вдохновил на дом Тома Бомбадила.

Что ждёт по дороге

Маршрут проходит через Ходдер-Плейс, где можно увидеть статую Гэндальфа, затем вдоль реки Ходдер к мосту Кромвеля — историческому месту, по которому в 1648 году переправлялась армия Оливера Кромвеля. Далее тропа идёт вдоль рек Ходдер и Риббл, возвращаясь в деревню мимо ферм и лугов.

Для любителей тихой Англии

Тропа Толкина — не только прогулка по местам, связанным с легендарным автором, но и возможность насладиться атмосферой английской глубинки.

А если захочется ещё уединения, можно отправиться в Хоуз в Йоркшир-Дейлс или в Озёрный край, где горы соседствуют с прозрачными озёрами.

Уточнения

О́ливер Кро́мвель (англ. Oliver Cromwell; 25 апреля (5 мая) 1599, Хантингдон, Королевство Англия — 3 (13) сентября 1658, Лондон, Английская республика) — английский государственный, политический и военный деятель, лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии. Получил от роялистов прозвище Старый Нолл (англ. Old Noll).

Джон Ро́нальд Ру́эл «Дж Р. Р.» То́лкин (англ. John Ronald Reuel «J. R. R.» Tolkien, 3 января 1892, Блумфонтейн — 2 сентября 1973, Борнмут) — британский писатель, поэт, переводчик, лингвист и филолог. Ветеран Первой мировой войны. Один из самых известных писателей XX века, автор более двухсот различных публикаций (37 книг, 63 статьи, 121 перевод) и множества незавершённых работ.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
