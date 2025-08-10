Французский курорт объявил войну купальникам и голым торсам: как приморский город ломает привычки туристов

Французский курорт Ле-Сабль-д’Олон ввёл штраф за купальники вне пляжа — мэр Янник Моро

Ле-Сабль-д'Олон, приморский город с двухвековой историей на западе Франции, устал от летних привычек некоторых отдыхающих. Теперь за прогулку в купальнике или с голым торсом по улицам придётся заплатить штраф в 150 евро.

"Проявите уважение!"

"В Сабль-д'Олон запрещено ходить обнажёнными или в купальниках", — напомнил мэр Янник Моро.

К его словам приложили дерзкий плакат, где эволюция изображена в обратном порядке — от француза в берете до знакомого образа мужчины без рубашки, в носках и шлёпанцах.

"У нас 11 километров пляжей, где можно показать свой лучший купальник", — добавил мэр.

А в переулках, подчеркнул он, "не место нижнему белью".

Город с характером

Курорт известен Ла-Гранд-Пляж и ещё семью пляжами, где найдут себе занятие и любители серфинга, и поклонники тихого отдыха. Для прогулок — набережная и живописный остров Пенотт, чьи дома украшены мозаиками.

Что посмотреть кроме пляжей

Помимо купания Ле-Сабль-д'Олон предлагает пешеходные и веломаршруты с видами на Атлантику, прогулки по узким улочкам и атмосферу старого приморского города.

Но, если решите сюда приехать, помните: дресс-код здесь соблюдают строго.

Уточнения

Ле-Сабль-д’Олон (фр. Les Sables-d'Olonne) — портовый город на западе Франции, регион Пеи-де-ла-Луар, департамент Вандея, центр округа Ле-Сабль-д’Олон и кантона Ле-Сабль-д’Олон. В центре города находится железнодорожная станция Ле-Сабль-д’Олон линий Нант-Сент и Тур-Ле-Сабль-д’Олон.

