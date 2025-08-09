Карибская жемчужина с затонувшим кораблём, кораллами и акулами: красоту этого острова не стёр даже ураган

Остров Майро в Карибском море восстанавливается после урагана

Среди 32 островов Сент-Винсента и Гренадин есть особая жемчужина — Майро. Его площадь составляет всего 1,5 кв. мили, население — около 300 человек, а добраться сюда можно только на лодке. Этот остров — ворота в морской парк Тобаго-Кейс с легендарным рифом Хорсшу, где дайверы встречают скатов, барракуд, морских черепах и даже акул.

Фото: web.archive.org by Tuderna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Майро, Сент-Винсент

Пляжи и активный отдых

Главная бухта Солт-Уисл-Бэй радует белоснежным песком и спокойными водами, идеальными для снорклинга и сапсёрфинга.

На наветренной стороне острова царство кайтсёрферов, а в соседних Сэйлин-Бэй и Уиндворд-Бэй туристов встречают причалы и живописные виды.

Следы урагана и восстановление

Летом 2024 года ураган "Берил" сильно повредил Майро, но остров восстанавливается и строит новый элитный комплекс Windward Mayreau.

Он объединит частные виллы, фитнес-зал и ресторан, предлагая концепцию "роскоши босиком". Для гостей уже работает Mayreau Beach Club с виллами и номерами от $475 за ночь.

Подводный мир и защита рифов

Дайвинг в парке Тобаго-Кейс возможен только с лицензированным гидом, что помогает сохранить кораллы и повышает безопасность.

Мэйро-Гарденс и затонувший корабль Пуруни — настоящие жемчужины для подводных исследователей. Местная инициатива Clear Caribbean восстанавливает рифы и проводит просветительские программы.

Деревня и гастрономия

Единственная деревня Олд-Уолл тянется к вершине Тамаринд-Хилл с панорамами залива и соседних островов.

Здесь ждут церкви с витражами, тропы среди акаций и кактусов, а также рестораны Island Paradise, Dennis' Hideaway и The Ranch Escapade — с лобстерами, карибской кухней и видами, достойными открыток.

Уточнения

Меро (англ. Mayreau) — небольшой остров в составе архипелага Гренадины. Является частью Сент-Винсента и Гренадин. Располагается в самой южной части цепочки Гренадин, между Кануаном и Юнионом, и является самым маленьким из населенных островов группы.

