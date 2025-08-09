Афины под угрозой: как 10 миллионов туристов меняют Плаку навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чрезмерный туризм в Греции: Афины готовятся к туристическому кризису
Туризм

В 2024 году Афины приняли около 7 млн туристов, а в этом году ожидают уже 10 млн. Туризм помог Греции выйти из кризиса, но теперь древняя столица сталкивается с проблемой — чрезмерным наплывом гостей.

Греция, Афины, Плака
Фото: commons.wikimedia.org by Gregor Hagedorn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Греция, Афины, Плака

Плака под давлением

Старейший жилой район Европы, расположенный у подножия Акрополя, превращается в тесный лабиринт толп.

Узкие улочки блокируют туристические группы, чемоданы грохочут по мостовой, а местные магазины меняют ассортимент под приезжих.

"Мы ещё не на уровне Барселоны, но должны действовать, пока не стало слишком поздно", — признаёт Мэр Афин Харис Дукас.

Воспоминания и реальность

Туристка Александра Дубакова, бывавшая в Афинах трижды, говорит, что Плака уже "почти неузнаваема".

В 2019 году здесь были тихие кафе и лавки для местных, но этим летом баланс нарушен: к полудню улицы заполняют группы, вытесняя жителей, а мусорные баки и службы доставки не справляются.

Реакция города

Власти создали специальное подразделение для контроля за порядком — с поддержкой полиции и возможностью для жителей сообщать о нарушениях.

Но эксперты предупреждают: без ограничения туристических групп и регулирования аренды жилья Плака быстро повторит судьбу Барселоны.

Проблема всей Греции

По словам Ярослава Грабчака (Thomas Cook, eSky Group), перегрузка инфраструктуры, перебои с водой и раздражение жителей ощущаются по всей стране, включая межсезонье.

Решение — в комплексном подходе: регулировании аренды, управлении круизами, развитии экотранспорта и просвещении туристов.

"Будущее таких мест, как Плака, зависит от выбора: будем ли мы туристами, которые просто приезжают, или путешественниками, которым не всё равно?"

Уточнения

Афи́ны (греч. Αθήναι) — столица Греции. Располагается в исторической области Аттика и является экономическим, культурным и административным центром страны. Город назван в честь богини войны и мудрости Афины, которая была покровителем древнего полиса. Это один из самых древних городов мира.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
