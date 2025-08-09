Место, которое переворачивает представления о путешествиях с первой минуты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гиды по Азии: Пакистан включает в себя шесть объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
2:33
Туризм

Пакистан редко попадает в туристические маршруты, но те, кто однажды решается отправиться сюда, находят страну с невероятной природой, богатой культурой и гостеприимными людьми.

Горное озеро в пакистане
Фото: commons.wikimedia.org by Saiful Muluk Lake, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Горное озеро в пакистане

Страна, в которой есть всё

В Пакистане шесть объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и каждый — часть яркой мозаики истории. Древние города, величественные крепости, мечети, мавзолеи, колониальные постройки британской эпохи и современные здания гармонично соседствуют друг с другом.

Природа здесь не менее впечатляющая: море, горы, бескрайние равнины и пейзажи, от которых невозможно отвести глаз. Туристам в стране в целом безопасно, а местные встречают их с любопытством и радостью, что их земля привлекла внимание путешественников.

Здесь любят вкусно поесть

Пакистанская кухня - это взрыв ароматов и вкусов. В основе — рис, баранина, говядина, овощи и свежий хлеб. Но на столах легко встретить индийское карри, афганские сладости и блюда из морепродуктов.

Именно Пакистан часто называют родиной шашлыка. Здесь его готовят особенно искусно, предлагая десятки вариантов — от острых и пряных до нежных и тающих во рту.

Горы, которые бросают вызов

Более половины территории страны занимают горы, а ледник Балторо считается вторым по длине среди неполярных в мире. Пять из четырнадцати восьмитысячников планеты находятся именно здесь, включая легендарную К2 — одну из самых сложных вершин для покорения.

Ещё одна гордость страны — Каракорумское шоссе. Это самая высокогорная трасса в мире, протянувшаяся на 1300 километров и достигающая отметки 4693 метра над уровнем моря. Построенная за 20 лет, дорога повторяет маршрут Великого шёлкового пути. Однако зимой её закрывают — лавины здесь не редкость.

Сайфул Мулук — горное озеро в северной части долины Каган, рядом с городом Наран в национальном парке Сайфул Мулук. Оно расположено на высоте 3224 м над уровнем моря, выше пояса деревьев, и считается одним из самых высокогорных озёр Пакистана. В ясную погоду вода отражает величественные заснеженные пики, создавая вид, от которого захватывает дух.

Уточнения

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
