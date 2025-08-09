Онсен — не просто ванна: ритуал, который японцы выполняют перед купанием

На восточном побережье острова Кюсю, в префектуре Оита, притаился холмистый городок Беппу. Он известен как один из главных онсенных курортов Японии, куда едут за атмосферой, релаксом и неповторимой культурой горячих источников. Если вы планируете побывать здесь, важно не только насладиться целебными водами, но и соблюдать вековые правила посещения онсенов.
В японских источниках не принято спешить — здесь ценят медленный, осознанный ритуал.
При заселении в отеле вам выдадут юкату — лёгкое традиционное кимоно. Перед входом в раздевалку нужно снять обувь, а вещи сложить в корзину или открытый бокс. Ценные мелочи оставляют в шкафчике, но телефон и украшения лучше вовсе не брать. С собой в зону купания берут только маленькое полотенце, а большое оставляют в раздевалке.
Перед тем как погрузиться в горячую воду, обязательно помойтесь в специальной зоне: мини-душевые кабинки с зеркалом, мылом и шампунем расположены вдоль стены. Сидя на низкой табуретке, нужно тщательно ополоснуть тело ручным душем или ушатом.
В онсене царит тишина и уважение к личному пространству. Если есть и крытые, и открытые бассейны, можно переходить из одного в другой. Ходить следует босиком — тапочки запрещены.
Повторно смывать воду не принято: полезные минералы должны остаться на коже. Просто вытритесь полотенцем и наденьте юкату. В раздевалке обычно есть фены и косметика, чтобы привести себя в порядок.
В некоторых онсенах действует запрет на татуировки — особенно в традиционных общественных банях. В отельных источниках на это часто смотрят лояльно, но в общих купальнях могут отказать. Небольшие тату можно заклеить специальными патчами.
