Пляжи северной Испании, где время течёт медленнее: почему сюда приезжают за летом без жары

The Guardian: Коста-Трасмиера в Кантабрии — отличная альтернатива знойному югу Испании

На побережье Коста-Трасмиера расположен потрясающий пляж Лангре, который привлекают внимание.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ люди на пляже с собаками

Если вы ищете более прохладное место для отдыха, то северная Испания с её великолепными пляжами и вкусными морепродуктами станет отличным вариантом.

Многие испанцы выбирают "прохладную" Испанию и приезжают на север — в такие регионы, как Галисия, Астурия, Кантабрию и Страна Басков, чтобы избежать июльских и августовских зноев. Здесь температура часто схожа с хорошими летними днями в Корнуолле, хотя иногда случаются дожди и сильная жара.

Коста-Трасмиера в Кантабрии — одно из популярных направлений. Если вам удобно, вы можете добраться сюда на паромах из Великобритании — например, из Портсмута в Сантандер или Бильбао. Сантандер окружен живописными пляжами, а Коста-Трасмиера тянется 50 километров вдоль побережья между этим городом и рыбацким городком Сантонья, пишет The Guardian.

Лучше всего исследовать побережье на автомобиле, хотя из Сантандера также ходят автобусы до крупнейших пляжей, таких как Сомо и Ноха. Если вам понравился пляж Эль-Пунталь, вы можете переправиться через залив на пароме и насладиться холодной морской водой.

После купания можно посетить Chiringuito El Puntal Tricio, чтобы попробовать салат из морепродуктов и бокал розового вина. Далее стоит заглянуть в Сомо — местечко для серферов, где много кафе и возможностей для водных видов спорта. Если хотите остаться подольше, отель Bemon Playa предлагает комфортные номера.

Уточнения

Канта́брия (исп. Cantabria) — автономное сообщество и одноимённая провинция на севере Испании. Столица и крупнейший город — Сантандер. Граничит на востоке со Страной Басков (провинция Бискайя), на юге с Кастилией и Леоном (провинции Леон, Паленсия, Бургос), на западе с Астурией. Население — 592 560 чел. (2011)



