Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черепаха мата-мата охотится на рыбу с помощью всасывания, маскируясь под корягу
Украина вводит санкции против российских энергокомпаний
Учёные выяснили: 7 часов сна — оптимально для людей среднего возраста
Секрет Аппалачей раскрыт: под землёй скрывается огненная сила, ждущая своего часа
Бальзам для волос, кондиционер и йод надолго сохранят прозрачность окон
Автомобили выступают способом самовыражения у мужчин — данные исследований
Нежный суп из кабачков: пошаговый рецепт для летнего меню
Секреты идеального макияжа: тонкости выбора румян для сияния
Избавляемся от муравьёв: лучшие методы для защиты пионообразных растений

Пляжи северной Испании, где время течёт медленнее: почему сюда приезжают за летом без жары

The Guardian: Коста-Трасмиера в Кантабрии — отличная альтернатива знойному югу Испании
1:42
Туризм

На побережье Коста-Трасмиера расположен потрясающий пляж Лангре, который привлекают внимание.

люди на пляже с собаками
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
люди на пляже с собаками

Если вы ищете более прохладное место для отдыха, то северная Испания с её великолепными пляжами и вкусными морепродуктами станет отличным вариантом.

Многие испанцы выбирают "прохладную" Испанию и приезжают на север — в такие регионы, как Галисия, Астурия, Кантабрию и Страна Басков, чтобы избежать июльских и августовских зноев. Здесь температура часто схожа с хорошими летними днями в Корнуолле, хотя иногда случаются дожди и сильная жара.

Коста-Трасмиера в Кантабрии — одно из популярных направлений. Если вам удобно, вы можете добраться сюда на паромах из Великобритании — например, из Портсмута в Сантандер или Бильбао. Сантандер окружен живописными пляжами, а Коста-Трасмиера тянется 50 километров вдоль побережья между этим городом и рыбацким городком Сантонья, пишет The Guardian.

Лучше всего исследовать побережье на автомобиле, хотя из Сантандера также ходят автобусы до крупнейших пляжей, таких как Сомо и Ноха. Если вам понравился пляж Эль-Пунталь, вы можете переправиться через залив на пароме и насладиться холодной морской водой.

После купания можно посетить Chiringuito El Puntal Tricio, чтобы попробовать салат из морепродуктов и бокал розового вина. Далее стоит заглянуть в Сомо — местечко для серферов, где много кафе и возможностей для водных видов спорта. Если хотите остаться подольше, отель Bemon Playa предлагает комфортные номера.

Уточнения

Канта́брия (исп. Cantabria) — автономное сообщество и одноимённая провинция на севере Испании. Столица и крупнейший город — Сантандер. Граничит на востоке со Страной Басков (провинция Бискайя), на юге с Кастилией и Леоном (провинции Леон, Паленсия, Бургос), на западе с Астурией. Население — 592 560 чел. (2011)
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Наука и техника
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Центры обработки данных растут как грибы: их влияние на рынок электроэнергии
Bloomberg: Новая Зеландия введёт дополнительную плату за посещение Милфорд-Саунд для интуристов
Сад в спальне: травяные спутники для уютного пространства
Боль в груди и обмороки: как тромбообразование может привести к угрозе для жизни
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Рецепт лечо с жареными колбасками: попробуйте новое сочетание вкусов и ароматов
Вся правда о питьевом режиме: когда и сколько воды действительно нужно
Исследование во Флориде показало слёзоотделение у кайманов во время еды
Владимир Пресняков показал, как отдыхает с сыном Никитой в Испании
Сода и уксус: проверенный метод для чистки слива и устранения засоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.