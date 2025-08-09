Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сингапур: как отдыхать в одном из самых дорогих городов мира и не разориться

Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Туризм

Сингапур часто называют "городом будущего" — он чистый, технологичный и необычный во многих деталях. Но за этой картинкой скрывается немало удивительных фактов.

Сингапур панорама
Фото: commons.wikimedia.org by Benh LIEU SONG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сингапур панорама

Искусственные земли вместо природных богатств

В этой стране нет собственных природных ресурсов. Даже питьевую воду Сингапур покупает у соседней Малайзии, а песок — у Индонезии. Причём песок нужен не для пляжей, а для того, чтобы… наращивать территорию. Да-да, площадь Сингапура постепенно увеличивается благодаря искусственным землям.

Город, где почти нет пробок

Машина в Сингапуре — это роскошь. Чтобы просто ездить на личном автомобиле, мало его купить — нужно ещё приобрести специальное разрешение, которое нередко стоит дороже самой машины. Регистрация и постановка на учёт тоже обойдутся недёшево.

А если учесть, что здесь много платных дорог, мостов и развязок, становится понятно, почему большинство жителей предпочитают чистый, удобный и отлично развитый общественный транспорт.

Как не разориться в одном из самых дорогих городов мира

Сингапур дорог, и туристы часто жалуются на цены. Но здесь можно отдыхать без лишних трат. Например, виза не нужна, если вы находитесь в стране транзитом до 96 часов. Многие парки, сады, музеи, храмы, смотровые площадки и световые шоу можно посетить бесплатно.

А еда на фудкортах иногда в 5-10 раз дешевле ресторанной — и при этом вкусная, свежая и поданная в чистоте. Кстати, убирать за собой тут не придётся — официант появится сразу, как только вы отложите использованную салфетку. Даже недорогие вещи в Сингапуре отличаются высоким качеством — таковы местные стандарты.

Уточнения

Сингапу́р официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
